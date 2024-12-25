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Suriye'de Halep Protestoları: Ölümler ve Yaralanmalar Yaşandı

Suriye'nin Halep kentinde din adamı türbesine saldırı iddiaları, ülkede protestoları tetikledi. Olaylarda can kaybı ve yaralanmalar meydana geldi.

Yayın Tarihi: 25.12.2024 20:57
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 20:57
Suriye'de Halep Protestoları: Ölümler ve Yaralanmalar Yaşandı

Suriye'de Halep Kentindeki Protestolar Kanlı Seyir Aldı

Suriye'nin Halep kentinde bir din adamının türbesine zarar verildiği iddiaları üzerine başlayan protestolar, ülke genelinde gerginliğe yol açtı. Protestolar sırasında ölümler ve yaralanmalar gerçekleşti. Geçici hükümetten yapılan açıklamada, bu eylemlerin devrik rejim unsurları tarafından gerçekleştirilen provokasyonlar olduğu belirtildi.

Protestoların Yayılımı

Halep'teki Ebu Abdullah Hasibi türbesine yönelik saldırı iddialarının sosyal medyada yayılmasının ardından, Hama, Humus, Lazkiye, Tartus illeri ile Ceble ve Banyas ilçelerinde topluluklar toplanarak eylem yaptı. Göstericiler, "Aleviyye" ve "Ya Ali Ya Ali" sloganları attı. Humus ve Tartus'da güvenlik güçleriyle eylemciler arasında çatışmalar yaşandı.

Sokağa Çıkma Yasağı ve Güvenlik Önlemleri

Suriye Haber Ajansı (SANA) tarafından bildirildiğine göre, Humus'ta akşam 18.00 ile sabah 08.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Geçici hükümetin güvenlik güçleri, son üç günde Lazkiye ve Tartus başta olmak üzere birçok kentte devrilen rejimin savaş suçları işlemiş yetkilileri için arama tarama çalışmalarını hızlandırdı.

İçişleri Bakanlığı Açıklaması

Geçici hükümetin İçişleri Bakanlığı Medya Ofisi'nden yapılan açıklamada, Halep vilayetindeki bir tarikatın türbesine saldırı iddialarını gösteren videoların eski olduğuna vurgu yapıldı. Açıklamada, "Bu videolar, Halep kentinin kurtarıldığı döneme ait. Kurumlarımız dini mekanları korumak için çalışmaktadır. Bu tür videoların yeniden paylaşımı, Suriye halkı arasında nifak sokmayı amaçlamaktadır" ifadeleri yer aldı. Ayrıca, kıyı kesimlerindeki devrik rejim unsurunun olaylardan yararlanarak güvenlik güçlerine silahlı saldırılar düzenlediği belirtildi.

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