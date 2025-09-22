Suriye'de Halk Meclisi Seçimleri 5 Ekim 2025'te Yapılacak

Suriye Halk Meclisi seçimleri 5 Ekim 2025 Pazar günü yapılacak; Yüksek Seçim Komisyonu tarih duyurusunu Meta'nın Facebook hesabından yayımladı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 13:29
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 13:29
Suriye'de Halk Meclisi Seçimleri 5 Ekim 2025'te Yapılacak

Suriye'de Halk Meclisi seçimleri 5 Ekim 2025'te yapılacak

Tarih ve duyuru

Suriye'de Halk Meclisi Yüksek Seçim Komisyonu, Halk Meclisi üyeliği seçimlerinin 5 Ekim 2025 Pazar günü gerçekleştirileceğini açıkladı.

Komisyon, duyuruyu ABD merkezli Meta şirketine ait Facebook platformundaki hesabından yayımladı. Seçim tarihi, Hicri takvime göre 13 Rebiü'l-Ahir 1447 olarak bildirildi.

Seçim Komisyonu ve yasal dayanak

Seçimlerin organize edilmesinden sorumlu Yüksek Seçim Komisyonu, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından 2 Haziran'da yayımlanan 66 sayılı kararname ile kurulmuştu. Komisyonda Muhammed Taha el-Ahmed başkanlığında 11 üye yer alıyor.

Seçim usulü ve yaşanan zorluklar

Suriye'de, iç savaşın yol açtığı yıkım, kimlik belgelerinin eksikliği, adreslerin ortadan kalkması ve halkın yarısından fazlasının ülke içinde ve dışında yerinden edilmesi gibi nedenlerle halk meclisi seçimleri doğrudan halk oylamasıyla değil, temsil esasına dayalı seçici kurullar aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yozgat Sarıkaya'da İzinsiz Kazı Operasyonu: 4 Gözaltı
2
Öztürkler: Hristodulidis İpleri Netanyahu'ya Teslim Etti
3
Antalya'da 38. Ahilik Haftası Kutlamaları Başladı
4
Umut Davası'nda Mehmet Ağar SEGBİS ile ifade verdi
5
Başkentte Yaşayan Miras Forumu Başladı
6
Lazkiye Bayırbucak'ta Orman Yangını: 3 İtfaiye Yaralandı
7
İbn Haldun Üniversitesi 2025-2026 Akademik Yılı Törenle Açıldı

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta