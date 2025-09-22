Suriye'de Halk Meclisi seçimleri 5 Ekim 2025'te yapılacak

Tarih ve duyuru

Suriye'de Halk Meclisi Yüksek Seçim Komisyonu, Halk Meclisi üyeliği seçimlerinin 5 Ekim 2025 Pazar günü gerçekleştirileceğini açıkladı.

Komisyon, duyuruyu ABD merkezli Meta şirketine ait Facebook platformundaki hesabından yayımladı. Seçim tarihi, Hicri takvime göre 13 Rebiü'l-Ahir 1447 olarak bildirildi.

Seçim Komisyonu ve yasal dayanak

Seçimlerin organize edilmesinden sorumlu Yüksek Seçim Komisyonu, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara tarafından 2 Haziran'da yayımlanan 66 sayılı kararname ile kurulmuştu. Komisyonda Muhammed Taha el-Ahmed başkanlığında 11 üye yer alıyor.

Seçim usulü ve yaşanan zorluklar

Suriye'de, iç savaşın yol açtığı yıkım, kimlik belgelerinin eksikliği, adreslerin ortadan kalkması ve halkın yarısından fazlasının ülke içinde ve dışında yerinden edilmesi gibi nedenlerle halk meclisi seçimleri doğrudan halk oylamasıyla değil, temsil esasına dayalı seçici kurullar aracılığıyla gerçekleştiriliyor.