Suriye’de İlk Halk Meclisi Seçimleri Başladı: 11 İlde 1574 Aday

Suriye'de Esed rejiminin yıkılmasının ardından 11 ilde Halk Meclisi seçimleri başladı; 50 bölgede 1574 aday yarışıyor, sonuçlar aşamalı açıklanacak.

Yayın Tarihi: 05.10.2025 11:50
Güncelleme Tarihi: 05.10.2025 11:50
Suriye’de İlk Halk Meclisi Seçimleri Başladı: 11 İlde 1574 Aday

Suriye’de İlk Halk Meclisi Seçimleri Başladı

Suriye'de Esed rejiminin yıkılmasının ardından gerçekleştirilen ilk Halk Meclisi seçimleri, Süveyda, Rakka ve Haseke illeri hariç olmak üzere 11 ildeki 50 bölgede devam ediyor.

Yüksek Seçim Komitesi kararıyla, milletvekili sandalye sayısının saklı tutulduğu Rakka, Süveyda ve Haseke illeri dışında düzenlenen seçimlere toplam 1574 milletvekili adayı katılıyor.

Seçim Gözlemcileri ve Uygulama

Şam’daki Ulusal Kütüphanede yapılan Halk Meclisi seçimlerini Filistin ve Yemen büyükelçileri ile Türkiye’nin Şam Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu de izledi.

Seçimler, söz konusu 11 ilde sabah 09.00'da başladı ve saat 12.00'de sona ermesi bekleniyor.

Sonuç Takvimi ve Meclis Yapısı

İlk sonuçların gün içinde aşamalı olarak basına yansıması, kesin sonuçların ise yarın ve 7 Ekim'de açıklanması öngörülüyor.

Halk Meclisi'nde görev yapacak milletvekili sayısı toplam 210 olarak belirlendi: 140 milletvekili seçmen heyeti üyelerinin seçimiyle, 70 milletvekili ise cumhurbaşkanının atamasıyla belirlenecek.

Seçim süreci, Suriye’de yeni siyasi dönemin şekillendirileceği bir adım olarak takip ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Vakıfbank'tan Rekor Promosyon: 369 Personele 89.000 TL

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde

5 Ekim 2025 Pazar: Günlük Burç Yorumları

Zorunlu Kış Lastiği Öne Çekildi: Yeni Tarihler ve 5 bin 856 TL Ceza

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Batman'da Otomobil Kazası: 1 Ölü, 9 Yaralı
2
Gazze'de Açlık Kurbanı: Beyin Atrofili 10 Yaşındaki Nafız 8 Kiloya Düştü
3
İBB'nin 'Gezi İstanbul' Projesinde Yeni Dönem Kayıtları Başladı
4
İsrail Ordusu Batı Şeria'da 2'si Çocuk 12 Filistinliyi Gözaltına Aldı
5
İstanbul'da 'Özgürlüğe Yürüyoruz' Yürüyüşü Nedeniyle Yollar Kapatıldı
6
Gaziantep'te Koruyucu Aile Seferberliği Başladı
7
Bekir Turunç Sumud Filosu'ndan Döndü: Mersin'de Çiçeklerle Karşılama

Aynadaki Yabancı Gerçek mi? ATV'nin Yeni Dizisi Tartışma Yarattı

28-29 Ekim 2025 Tatil Rehberi: Cumhuriyet Bayramı Yarım Gün mü, Kimler Tatil?

TBMM'ye Gelen Teklife Göre Trafik Cezaları Tarihi Artışta: 100.000 TL'den Başlıyor

2025'te Dev Hibe: Ziraat Bankası ile Traktör ve Tarım Ekipmanı Desteği

Zorunlu Kış Lastiği Öne Çekildi: Yeni Tarihler ve 5 bin 856 TL Ceza

5 Ekim 2025 Pazar: Günlük Burç Yorumları

En Yeni Cuma Mesajları 2025: En Güzel Cuma Akşamı Duaları ve Anlamlı Sözler

Devlet Destekli Kiralık Konut İstanbul'da Başlıyor — 500 Bin Sosyal Konut

Gelir Şartı Esnetildi — Binlerce Gence 250.000 TL Faizsiz Evlilik Kredisi

Vakıfbank'tan Rekor Promosyon: 369 Personele 89.000 TL

Nefes Kredisi Başvuruları Başladı: 6 Ay Geri Ödemesiz, 1,5 Milyon TL KOBİ Desteği

Her Ay 1.000 TL İade: Hadi Kredi Kartı Tüm Marketlerde