Suriye’de İlk Halk Meclisi Seçimleri Başladı: 11 İlde 1574 Aday

Suriye’de İlk Halk Meclisi Seçimleri Başladı

Suriye'de Esed rejiminin yıkılmasının ardından gerçekleştirilen ilk Halk Meclisi seçimleri, Süveyda, Rakka ve Haseke illeri hariç olmak üzere 11 ildeki 50 bölgede devam ediyor.

Yüksek Seçim Komitesi kararıyla, milletvekili sandalye sayısının saklı tutulduğu Rakka, Süveyda ve Haseke illeri dışında düzenlenen seçimlere toplam 1574 milletvekili adayı katılıyor.

Seçim Gözlemcileri ve Uygulama

Şam’daki Ulusal Kütüphanede yapılan Halk Meclisi seçimlerini Filistin ve Yemen büyükelçileri ile Türkiye’nin Şam Geçici Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu de izledi.

Seçimler, söz konusu 11 ilde sabah 09.00'da başladı ve saat 12.00'de sona ermesi bekleniyor.

Sonuç Takvimi ve Meclis Yapısı

İlk sonuçların gün içinde aşamalı olarak basına yansıması, kesin sonuçların ise yarın ve 7 Ekim'de açıklanması öngörülüyor.

Halk Meclisi'nde görev yapacak milletvekili sayısı toplam 210 olarak belirlendi: 140 milletvekili seçmen heyeti üyelerinin seçimiyle, 70 milletvekili ise cumhurbaşkanının atamasıyla belirlenecek.

Seçim süreci, Suriye’de yeni siyasi dönemin şekillendirileceği bir adım olarak takip ediliyor.