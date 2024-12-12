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Suriye'de İşkence Kurbanı Aktivist Mazen Hamada İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Suriye'de işkence altında ölen aktivist Mazen Hamada'nın cenazesi Şam'da gerçekleştirilen törenle uğurlandı.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 19:56
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 19:56
Suriye'de İşkence Kurbanı Aktivist Mazen Hamada İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Suriye'de İşkence Kurbanı Aktivist Mazen Hamada İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından, cesedi vücudunda ağır işkence izleriyle bulunan Suriyeli aktivist Mazen Hamada için başkent Şam'da cenaze töreni düzenlendi.

Hamada'nın cesedi, devrik lider Beşşar Esed'in işkence merkezi olarak bilinen Sednaya Hapishanesi'nde bulundu. Ailesi, Haresta Askeri Hastanesi morgunda yaptığı teşhis ile Hamada'nın cesedini alarak defin işlemlerine başladı.

Cenaze törenine, ellerinde Suriye devrimi bayrağı taşıyan binlerce kişi katıldı. Tören, Hamada'nın mücadelesini ve kaybını anmak amacıyla düzenlendi.

Mazen Hamada Kimdir?

Suriyeli aktivist Mazen Hamada, 1977'de Deyrizor'da doğdu. Hamada, 2012 yılında rejim karşıtı protestolara katıldığı gerekçesiyle 1,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Esed'in işkence merkezlerinde ağır işkencelere maruz kalan Hamada, uluslararası insan hakları kuruluşlarının baskıları ve çeşitli diplomatik girişimleri sonucunda serbest bırakıldı. Daha sonrasında Avrupa'ya sığınarak, rejimin suçlarını dünyaya duyurmaya devam etti.

2020 yılında Esed rejiminin ilan ettiği "af" sözüne güvenerek Suriye'ye dönen Hamada'dan, ülkesine döndüğünden bu yana haber alınmamıştı.

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