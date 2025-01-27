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Suriye'de İsrail'in İşgali Protesto Edildi: Kuneytra'dan Yükselen Sesler

Suriye'nin Kuneytra vilayetinde halk, İsrail'in işgalini şiddetle protesto etti; aktivistler işgale dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 27.01.2025 18:38
Güncelleme Tarihi: 27.01.2025 18:38
Suriye'de İsrail'in İşgali Protesto Edildi: Kuneytra'dan Yükselen Sesler

Suriye'nin Kuneytra Vilayetinde İsrail'in İşgali Protesto Edildi

Suriye'nin Golan Tepeleri'ndeki Kuneytra vilayetinde, İsrail'in ülke topraklarındaki ilerleyişi ve işgali büyük bir protestoyla karşılandı. Yerel kaynakların bildirdiğine göre, Kuneytra'nın Selam ilçesinde düzenlenen gösteride kalabalık bir grup, "İsrail'in topraklarımıza yönelik saldırılarını kınıyoruz" ve "BM güçleri barışı sağlamaktaki rolünü üstlensin" yazılı dövizler taşıdı.

İnsan Hakları Aktivistleri İşgale Dikkat Çekti

Protestoya katılan insan hakları aktivisti Muhammad Fayyad, Esed rejiminin çöküşünün ardından İsrail'in Kuneytra'yı işgale başladığını öne sürdü. Fayyad, "Hamdiyah köyüne girdiğimizde, İsrail'in burada bir yerleşim projesi başlatma hazırlığında olduğunu gördük," dedi. Ayrıca, belgesel çalışmaları sırasında İsrail askerlerince 8 saat sorguya tabi tutulduklarını da aktardı.

Toplumdan Yükselen Endişe

Diğer protestocular da İsrail'in işgalini ve 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Ayrıştırılması Anlaşması'nın ihlalini kınadıklarını vurguladılar. Muaffak el-Hafri, "İsrail'in ilerleyişini kesin bir dille protesto ediyor ve işgalcinin topraklarımızdan çıkmasını istiyoruz," ifadesini kullandı.

Saldırılar ve Altyapı Sorunları

Bölgedeki elektrik ve su hatlarının kesildiğini belirten Ömer Muhammed el-Tahan, İsrail'in altyapı sorunlarından sorumlu tutulduğunu söyledi. Kendisi, İsrail'in toplamda 45 köyü işgal ettiğini ve derhal geri çekilmeleri gerektiğini ifade etti.

Halkın Dayanışması ve Çağrılar

Protestoların bir parçası olarak konuşan Yusuf el-Havamdeh, "İsrail'in Suriye topraklarını tahrip ettiğini ancak yeniden inşa ediyormuş gibi göründüğünü" belirtti. Havamdeh, uluslararası topluma seslenerek, "Siyonist düşmanı durdurmaları ve İsrail'in bu bölgeden geri çekilmesini sağlamaları gerekiyor," dedi.

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