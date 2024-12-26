Suriye'de İzcilere Noel Coşkusu: Lazkiye'de Birlik Mesajı

Suriye'de İzcilere Noel Coşkusu

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülke normale dönmeye başlarken, Suriyeli izciler Lazkiye meydanındaki Katolik Kilisesi önünde Noel kutladı. Bu yılki kutlamalar, özgürlük duygusunun yanı sıra birlik ve beraberlik mesajları ile renklendi.

Noel Kutlamaları Hazırlıkları

Lazkiye'deki Katolik Kilisesi, kutlamalar için ışıklı çam ağacı ve çeşitli süslerle donatıldı. Noel aksesuarları ve müzik enstrümanlarıyla donanmış olan izciler, kilise önünde toplanarak meydanda halkla birlikte neşeli bir kutlama gerçekleştirdi.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Kutlamalara katılan Suriyeliler, AA muhabirine verdikleri demeçlerde, her yıl olduğu gibi bu yıl da Noel'i kutlamak için meydanlarda buluştuklarını dile getirdi. Riham Nissiye, “Baas rejiminin devrilmesiyle özgürlüğüne kavuşan Suriye'de çifte kutlama yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Tişrin Hastanesinde çalışan doktor Ali Kdeyme, Hristiyan halkıyla birlikte Noel'i kutlamak için meydanda olduklarını belirtirken, “Yeni Suriye'yi inşa etme” hedeflerine de dikkat çekti. Kdeyme, Suriye milleti olarak, tüm mezhepler ve fikirler ile birlikte hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Bir diğer katılımcı Faris ise, “Bizler mezhebe bakmadan buradayız çünkü bu ülkeyi böyle inşa edeceğiz.” diyerek birlik mesajını pekiştirdi.