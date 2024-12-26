DOLAR
35,18 0,14%
EURO
36,62 -0,09%
ALTIN
2.968,38 -0,19%
BITCOIN
3.378.167,75 3,06%

Suriye'de İzcilere Noel Coşkusu: Lazkiye'de Birlik Mesajı

Suriye'de izciler, Lazkiye'deki Katolik Kilisesi önünde Noel kutlayarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 16:29
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 16:29
Suriye'de İzcilere Noel Coşkusu: Lazkiye'de Birlik Mesajı

Suriye'de İzcilere Noel Coşkusu

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından ülke normale dönmeye başlarken, Suriyeli izciler Lazkiye meydanındaki Katolik Kilisesi önünde Noel kutladı. Bu yılki kutlamalar, özgürlük duygusunun yanı sıra birlik ve beraberlik mesajları ile renklendi.

Noel Kutlamaları Hazırlıkları

Lazkiye'deki Katolik Kilisesi, kutlamalar için ışıklı çam ağacı ve çeşitli süslerle donatıldı. Noel aksesuarları ve müzik enstrümanlarıyla donanmış olan izciler, kilise önünde toplanarak meydanda halkla birlikte neşeli bir kutlama gerçekleştirdi.

Birlik ve Beraberlik Vurgusu

Kutlamalara katılan Suriyeliler, AA muhabirine verdikleri demeçlerde, her yıl olduğu gibi bu yıl da Noel'i kutlamak için meydanlarda buluştuklarını dile getirdi. Riham Nissiye, “Baas rejiminin devrilmesiyle özgürlüğüne kavuşan Suriye'de çifte kutlama yapıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Tişrin Hastanesinde çalışan doktor Ali Kdeyme, Hristiyan halkıyla birlikte Noel'i kutlamak için meydanda olduklarını belirtirken, “Yeni Suriye'yi inşa etme” hedeflerine de dikkat çekti. Kdeyme, Suriye milleti olarak, tüm mezhepler ve fikirler ile birlikte hareket edilmesi gerektiğini söyledi.

Bir diğer katılımcı Faris ise, “Bizler mezhebe bakmadan buradayız çünkü bu ülkeyi böyle inşa edeceğiz.” diyerek birlik mesajını pekiştirdi.

İLGİLİ HABERLER

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Büyük Menderes Nehri'nde Taşkınlar: Aydın Ovası'na Umut Oldu
2
Hava Kuvvetleri Komutanı Kadıoğlu, Havadan İhbar Kontrol Uçağı ile Önemli Bir Uçuş Gerçekleştirdi
3
Bakan Ömer Bolat, Kuzey Makedonya'da Sante Plus Hastanesi'nin Açılışını Gerçekleştirdi
4
MHP'li Mevlüt Karakaya'dan Atatürk'ün Ankara'ya Gelişinin 105. Yılına Özel Kutlama
5
Zonguldak'taki Kavga: 3 Kişi Yaralandı
6
Sosyal Medyaya Sorumluluk Yükleyen Yeni Düzenleme Geliyor
7
Ilgaz Dağı'nda Kar Sevinci Başladı

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor

BDDK'dan Kredi Kartlarında Şifre Kısıtlaması: Yeni Dönem Başlıyor!