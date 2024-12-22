Suriye'de Kadın İşleri Ofisine Ayşe el-Dibs Atandı

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından kurulan geçici yönetimde Ayşe el-Dibs, Kadın İşleri Ofisi Başkanlığına atandı. Suriye Siyasi İşleri İdaresinden yapılan açıklamada, Dibs'in bu önemli göreve getirildiği belirtilerek, yeni yönetimdeki ilk kadın yetkili olduğu vurgulandı.

Ayşe el-Dibs, önceden insani yardım faaliyetlerinde bulunmuş bir aktivist olarak biliniyor. Sosyal medya hesabında kendisini "kadınları ve insani çalışmaları geliştirme konularına yoğunlaşmış bir aktivist" olarak tanımlayan Dibs, bu yeni görevinde kadın hakları ve insani projeler üzerinde çalışmalarıyla dikkat çekiyor.