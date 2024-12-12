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Suriye'de Kaybolan ABD Vatandaşı Travis Pete Timmerman Bulundu

Suriye'de kaybolan ABD vatandaşı Travis Pete Timmerman, Şam güneyinde bir köyde görüntülendi. 7 aydır kayıptı.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 14:35
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 14:35
Suriye'de Kaybolan ABD Vatandaşı Travis Pete Timmerman Bulundu

Suriye'de Kaybolan ABD Vatandaşı Travis Pete Timmerman Bulundu

Suriye'de kaybolan ABD vatandaşı Travis Pete Timmerman, AA'nın görüntülemesiyle ortaya çıktı. Timmerman, Şam güneyinde bir köyde bulundu.

Şam'daki AA muhabirleri, 8 Aralık'ta Timmerman'a ulaştı. Olay, Baas rejiminin devrilmesi sonrası güvenlik birimlerinden kurtulduğu anlaşılan Timmerman'ın, Şam'daki bir köy evinde görüntülenmesiyle gerçekleşti.

Bitkin ve bakımsız olduğu görülen Timmerman, AA'ya verdiği bir demeçte, "7 ay önce Lübnan ve Suriye arasındaki dağlarda kalırken sınırda güvenlik güçleri tarafından yakalanıp gözaltına alındım" dedi. Timmerman, Şam’da rejimin güvenlik birimlerine ait bir gözaltı merkezi olan "Filistin Şubesi"nde tutulduğunu belirtti.

ABD'nin Missouri eyaletinden olan Timmerman, "Hac ibadeti" için ABD'den yola çıktığını ifade etti. Mart ayında Avrupa'ya gittiğini, Mayıs ayında Lübnan'ın Zahle kentine geldiğini ve sonrasında Suriye'ye geçtiğini anlattı.

Timmerman'ın açıklamaları sırasında, eve gelen yerel bir güvenlik ekibi, Timmerman'ı araçla güvenli bir yere götürdü. Missouri eyaletinin polis yetkilileri, Timmerman ile son temasın 2 Haziran'da kurulduğunu bildirdi. Yetkililer, Timmerman'ın 28 Mayıs'ta Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Uluslararası Baptist Kilisesi'nde görüldüğünü ifade etti. Budapeşte polis yetkilileri, Timmerman hakkındaki kayıp ilanını 26 Ağustos'ta vermişti.

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