Suriye'de MİT Operasyonu: Terörist Eymen Coli etkisiz hale getirildi

Suriye’nin Kamışlı kentinde terör örgütü PKK/YPG’nin sözde yöneticilerinden biri olan Eymen Coli, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından düzenlenen bir operasyon sonucunda öldürüldü. Coli, örgütün sözde asayiş biriminde "binbaşı" rütbesine sahipti. Coli’nin ölümü, PKK/YPG’nin bölgedeki etkinliğine büyük bir darbe vurdu.

Suriye'de MİT Operasyonu: Terörist Eymen Coli etkisiz hale getirildi
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Terör örgütü PKK/YPG’nin sözde asayiş biriminde "binbaşı" rütbesine sahip olan Eymen Coli, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından Kamışlı’da gerçekleştirilen bir operasyonla öldürüldü. Coli, sınır hattında güvenlik güçlerimize karşı saldırılar planlayan kişilerden biriydi ve MİT’in öncelikli hedefleri arasındaydı. Coli’nin etkisiz hale getirilmesi, PKK/YPG’nin bölgedeki faaliyetlerine ciddi bir zarar verdi.

Suriye Kamışlı’da terör örgütü PKK/YPG’nin sözde asayiş biriminde "binbaşı" rütbesine sahip olan Eymen Coli, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından takip edilen bir hedefti. Coli, örgütün Suriye’deki sözde yöneticilerinden biri olarak belirlendi. MİT, saha ajanlarından aldığı istihbarat doğrultusunda Coli’yi etkisiz hale getirmek için operasyon başlattı.

Eymen Coli, terör örgütü PKK/YPG’nin sözde asayiş biriminde "binbaşı" rütbesine sahip bir sözde yöneticiydi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), saha ajanlarından gelen anlık istihbarat sayesinde Coli’nin izini sürdü. Kamışlı - Amude yolunda Coli’nin bulunduğu araca operasyon düzenleyen MİT, Coli’yi öldürerek etkisiz hale getirdi.

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