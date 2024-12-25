Suriye'de Normalleşme İçin Cerablus Modeli Halep'e Önerildi

Halep'te Normalleşme İçin Önerilen Cerablus Modeli

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Fırat Kalkanı Harekatı sonrasında Cerablus'ta gerçekleştirilen hızlı normalleşmenin, Halep için de uygulanması amacıyla bakanlıklara raporlar gönderdiklerini açıkladı.

Şahin, Suriye'nin devrik lideri Beşşar Esed'in yıllar içinde halkına zulmettiğini ve bu sebepten birçok kişinin Türkiye'ye sığındığını belirtti. Sözlerine, "Suriye'de gelinen noktada insanlığın kazandığını" vurgulayarak devam etti. "Türkiye, insani bakış açısıyla onlara güven verdi. Biz, batı medeniyetinin yaptığını yapmadık, her türlü insani yardımı sağlamaya çalıştık." dedi.

Halep-Gaziantep Hattı: Kardeşlik ve Umut Yolu

Şahin, Halep ile Gaziantep arasında yeni bir hayatın ve umudun doğduğuna dikkat çekerek, "Halep-Gaziantep hattı umut yolu, kardeşlik yolu olarak açıldı. Yeni bir başlangıcın dönemi içindeyiz." ifadeleriyle devam etti. Ayrıca, oranın güvenliğinin sağlanmasının öncelikli şart olduğunu belirtti.

Gaziantep'te yaşayan Suriyeli mültecilerin %85-90'ının Halepli olduğunu ifade eden Şahin, Halep'te barınma, eğitim, sağlık ve istihdam gibi temel ihtiyaçların bir an önce karşılanması gerektiğini vurguladı.

Cerablus'ta Başarıyla Uygulanan Model

Şahin, 2016'dan bu yana Cerablus'taki normalleşme sürecine hızlı bir şekilde destek verdiklerini, bu aynı modelin Halep için de gerekli olduğunu belirtti. "Cerablus'a ilk gittiğimizde 80 kamyon temizlik yaptık ve hemen suyun getirilmesini sağladık. 100 bin kişi Cerablus'a döndü," diyerek örnekler verdi.

Halep'te de benzer şekilde çalışmalar yürüteceklerini ve yapılan raporların ilgili bakanlıklara iletildiğini sözlerine ekledi. "Sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte çalışarak, Halep için özel bir model geliştirmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz," dedi.

Birlikte Çalışma ve Destek Taahhudu

Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak Halep'e geçmişte verdikleri desteği artırarak sürdüreceklerini ifade etti. "Halep hızlı bir şekilde normalleştiğinde herkes yurduna dönmek isteyecek. Biz de bu süreçte onlara destek vermeye kararlıyız," dedi.

Son olarak, Halep ve Gaziantep'in tarihi ve kültürel bağlarına dikkat çeken Şahin, iki kentin kültür turizmi konusunda büyük fırsatlar sunduğunu belirtti. "İki şehir arasındaki işbirliği, sosyal kalkınma modeli olarak devam etmelidir," diyerek sözlerini tamamladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Fırat Kalkanı Harekatı sonrasında terörden temizlenen Cerablus'ta yaptıkları hizmet sonrası bölgenin hızlıca normale döndüğünü aynı modelin Halep'te uygulanması için hazırladıkları raporları ilgili bakanlıklara gönderdiklerini belirtti. Şahin, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Fırat Kalkanı Harekatı sonrasında terörden temizlenen Cerablus'ta yaptıkları hizmet sonrası bölgenin hızlıca normale döndüğünü aynı modelin Halep'te uygulanması için hazırladıkları raporları ilgili bakanlıklara gönderdiklerini belirtti. Şahin, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.