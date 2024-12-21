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Suriye'de Öldürülen İran Büyükelçiliği Çalışanının Cenazesi Ülkesine Nakledildi

İran Dışişleri Bakanlığı, Şam'da öldürülen büyükelçilik çalışanının cenazesinin İran'a nakledildiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 17:42
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 17:42
Suriye'de Öldürülen İran Büyükelçiliği Çalışanının Cenazesi Ülkesine Nakledildi

Cenaze Töreni Sırasında Taziyeler

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'ın Şam Büyükelçiliği çalışanlarından Davud Biteref’in, 8 Aralık tarihinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda yaşamını yitirdiğini duyurdu. Cenazenin ülkesine nakledildiği bilgisi de paylaşıldı.

Saldırı "Terör" Olarak Nitelendirildi

Bekayi, 8 Aralık tarihinde öğleden sonra meydana gelen olayı "terör saldırısı" olarak tanımlayarak kınadı. Biteref’in ailesine başsağlığı dileyen Bekayi, cenazenin kimlik tespitinin ardından İran’a gönderildiğini aktardı.

Yargı Süreci ve Sorumluluk

Bekayi, Suriye Geçici Hükümeti’nin bu olayın faillerini bulma ve cezalandırma sorumluluğu bulunduğunu vurguladı. Dışişleri Bakanlığı'nın, diplomatik ve uluslararası kanallardan konuyu izleme çalışmaları devam ettiğini belirtti.

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