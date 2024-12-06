Suriye'de PKK/YPG Rejim Güçlerinin Yerini Alıyor, Deyrizor'da Gelişmeler Yaşanıyor

Deyrizor'daki Askeri Gelişmeler

Suriye'de rejim karşıtı silahlı grupların artan baskısı sonucu, Irak sınırındaki Deyrizor bölgesinde Suriye Rejimi güçleri bazı birliklerini batıya kaydırmaya başladı. Özellikle 27 Kasım tarihinde başlayan çatışmalar, İdlib, Halep ve Hama'nın yanı sıra Humus'a da ulaştı. Bu durum, başkent Şam üzerindeki baskının artmasıyla birleşince, rejim ordusunun ihtiyaç duyduğu güçleri toplama çabalarına hız kazandırdı.

PKK/YPG'nin Genişlemesi

Deyrizor ilinde, Fırat Nehri'nin ayırdığı hatta bulunan rejim güçleri, PKK/YPG'nin işgalindeki bölgelere cepheli olarak bazı birliklerini çekmeye başladı. İran'ın Irak üzerinden Suriye'ye ve Lübnan'a uzanan ikmal koridorunu güvence altına alma çabaları doğrultusunda, rejim ordusu 7 köyü PKK/YPG'nin kontrolüne bıraktı. Çekilen güçler arasında Murrat, Haşşam, Mazlum, Tabiyye, Hüseyiniyye, Salihiyye ve Hatla köyleri de bulunuyor.

Deyrizor'daki Stratejik Durum

Deyrizor kent merkezinden El-Bukemal ilçesine kadar olan bölge, İran destekli grupların yoğun olarak faaliyet gösterdiği bir alan olarak öne çıkıyor. Fırat Nehri'nin doğusundaki toprakların büyük bir kısmı ABD destekli PKK/YPG tarafından işgal edildi. İl merkezi ve kırsal alanlar ise Beşşar Esed’in rejimi ve İran'ın desteklediği gruplar tarafından kontrol ediliyor.

Suriye'deki Çatışma ve Gelişmeler

27 Kasım'da Halep ilinin batısında Esed rejimi güçleri ile rejim karşıtı gruplar arasında çatışmalar başlamıştı. 30 Kasım tarihinde, Halep'in merkezi üzerinde rejim karşıtı grupların hakimiyet sağlamasıyla birlikte, İdlib genelinde de kontrol sağlandı. 5 Aralık’ta ise Hama kent merkezi rejim güçlerinden alındı. Rejim karşıtı gruplar, Humus ilinde de stratejik öneme sahip yerleşim yerlerinde ilerlemeye devam ediyor.

Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık’ta başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarılmıştı.