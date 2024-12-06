DOLAR
34,8 -0,32%
EURO
36,86 -0,21%
ALTIN
2.950,78 -0,61%
BITCOIN
3.406.745,91 1,21%

Suriye'de PKK/YPG Rejim Güçlerinin Yerini Alıyor, Deyrizor'da Gelişmeler Yaşanıyor

Suriye'de rejim karşıtı grupların artan baskısıyla Deyrizor'daki rejim güçleri çekilirken, bölge PKK/YPG'nin kontrolüne geçiyor.

Yayın Tarihi: 06.12.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 06.12.2024 13:44
Suriye'de PKK/YPG Rejim Güçlerinin Yerini Alıyor, Deyrizor'da Gelişmeler Yaşanıyor

Deyrizor'daki Askeri Gelişmeler

Suriye'de rejim karşıtı silahlı grupların artan baskısı sonucu, Irak sınırındaki Deyrizor bölgesinde Suriye Rejimi güçleri bazı birliklerini batıya kaydırmaya başladı. Özellikle 27 Kasım tarihinde başlayan çatışmalar, İdlib, Halep ve Hama'nın yanı sıra Humus'a da ulaştı. Bu durum, başkent Şam üzerindeki baskının artmasıyla birleşince, rejim ordusunun ihtiyaç duyduğu güçleri toplama çabalarına hız kazandırdı.

PKK/YPG'nin Genişlemesi

Deyrizor ilinde, Fırat Nehri'nin ayırdığı hatta bulunan rejim güçleri, PKK/YPG'nin işgalindeki bölgelere cepheli olarak bazı birliklerini çekmeye başladı. İran'ın Irak üzerinden Suriye'ye ve Lübnan'a uzanan ikmal koridorunu güvence altına alma çabaları doğrultusunda, rejim ordusu 7 köyü PKK/YPG'nin kontrolüne bıraktı. Çekilen güçler arasında Murrat, Haşşam, Mazlum, Tabiyye, Hüseyiniyye, Salihiyye ve Hatla köyleri de bulunuyor.

Deyrizor'daki Stratejik Durum

Deyrizor kent merkezinden El-Bukemal ilçesine kadar olan bölge, İran destekli grupların yoğun olarak faaliyet gösterdiği bir alan olarak öne çıkıyor. Fırat Nehri'nin doğusundaki toprakların büyük bir kısmı ABD destekli PKK/YPG tarafından işgal edildi. İl merkezi ve kırsal alanlar ise Beşşar Esed’in rejimi ve İran'ın desteklediği gruplar tarafından kontrol ediliyor.

Suriye'deki Çatışma ve Gelişmeler

27 Kasım'da Halep ilinin batısında Esed rejimi güçleri ile rejim karşıtı gruplar arasında çatışmalar başlamıştı. 30 Kasım tarihinde, Halep'in merkezi üzerinde rejim karşıtı grupların hakimiyet sağlamasıyla birlikte, İdlib genelinde de kontrol sağlandı. 5 Aralık’ta ise Hama kent merkezi rejim güçlerinden alındı. Rejim karşıtı gruplar, Humus ilinde de stratejik öneme sahip yerleşim yerlerinde ilerlemeye devam ediyor.

Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık’ta başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarılmıştı.

İLGİLİ HABERLER

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

O Belediyeden Öğrencilere 15.000 TL Burs Desteği

Türkiye Taşkömürü Kurumu 2024'te 132 Nitelikli İşçi Alıyor

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Çalışan ve İşveren Arasında Ayrım Olmayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Feridun Sinirlioğlu AGİT Genel Sekreteri Oldu
2
MİT, PKK/KCK'nın Sorumlusu Serhat Özmen'i Yurt Dışında Yakaladı
3
Çin'in Haykou Parti Sekreteri Lou Zıngbin Hakkında Yolsuzluk Soruşturması Başlatıldı
4
Savunma Sanayii Başkanı Görgün, Üretim Teknolojileri Merkezinin Açılışında Konuştu
5
Bakan Ersoy: Türkiye Turizmde Büyük Dönüşümler Yaşıyor
6
İngiltere'de Kadınların Yüzde 44'ü Karanlık Sokaklarda Güvende Hissetmiyor
7
Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Halkbank'tan Gençlere ödenecek: 1 Milyon TL Destek Verilecek

Hükümetten MTV İndirimi Müjdesi! İşte Beklenen Tarih

Asgari Ücret Tartışmaları Yeniden Gündemde: ''4 Kişilik Aile Giderleri Belirleyici Olmalı''

Akbank Yılbaşı Kampanyası ile 50.400 TL Kazanç Fırsatı Sunuyor

O Belediyeden Öğrencilere 15.000 TL Burs Desteği

Taksitlendirmelerde Yeni Dönem: Cep Telefonu Alacaklara Dikkat!

Türkiye Taşkömürü Kurumu 2024'te 132 Nitelikli İşçi Alıyor

Engelli Bireylerin Araç Kullanımında Yeni ÖTV Düzenlemesi: Sınırlamalar Başlıyor

2025 tarifesi belirlendi! Araç kullanacaklara yüzde 40 zam uyarısı

Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret Açıklaması: Çalışan ve İşveren Arasında Ayrım Olmayacak

500.000 TL kredide faizler şaştı kaldı! 12 ay vadede sıfır faizle veriliyor

İş Bankası’ndan Çifte Kazanç: 25.500 TL Nakit İmkanı