Suriye'de Rejim Karşıtı Gruplar Hama Kent Merkezini Ele Geçirdi

Hama'da Rejim Karşıtı Grupların Zaferi

Suriye'nin Hama ilinde, Beşşar Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, kent merkezinin kontrolünü ele geçirdi. Özellikle Mezarib, Sanayi ve Arbain mahallelerini hedef alan gruplar, iç kesimlere girerek burada kontrol sağladı.

Suriye rejimi ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, rejim karşıtı grupların şehre girmesi üzerine ordunun şehir dışına çekildiği ve yeniden mevzilendiği belirtildi.

Selemiyye'de Kontrol Değişimi

Hama'da, Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki rejim karşıtı gruplar, kentin güneydoğusunda bulunan Selemiyye ilçe merkezini rejim güçlerinden almayı başardı. Öte yandan, ağırlıklı olarak Hristiyanların yaşadığı Selemiyye ilçesi, Eyyo köyü ve Hama'nın güneybatısındaki Misyaf ilçesi, tarafsız kalma kararı aldı. Bu durumda, bu bölgelerde çatışma olmaması bekleniyor.

Stratejik Askeri Kazançlar

Rejim karşıtı silahlı gruplar, ayrıca Hama'nın kuzeydoğusunda, rejim ordusuna ait 66 Hava Savunma Tugayı ile burada bulunan hava savunma sistemlerini ve çeşitli askeri mühimmatları ele geçirdi. Esed rejimi karşıtı gruplar, Hama'nın doğusundaki Hursan Topçu Birliği ile kuzeydoğusundaki El-Hamra mühimmat depolarını da kontrol altına aldı.

Son Gelişmeler

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışmalar yaşandı. 30 Kasım'da Halep’in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan gruplar, aynı gün İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı. 5 Aralık'ta Hama kent merkezinin rejim güçlerinden alınmasıyla birlikte, önemli bir stratejik zafer elde edilmiş oldu.

Suriye Milli Ordusu, Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı Özgürlük Şafağı Operasyonu başlatmış ve Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarılmıştır.