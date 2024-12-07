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Suriye'de Rejim Karşıtı Gruplar, Humus Kent Merkezine İlerliyor

Suriye'de Beşşar Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, Humus kent merkezine doğru ilerleyişlerine devam ediyor. Şiddetli çatışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 17:32
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 17:32
Suriye'de Rejim Karşıtı Gruplar, Humus Kent Merkezine İlerliyor

Suriye'de Rejim Karşıtı Gruplar İlerlemeye Devam Ediyor

Suriye'de Beşşar Esed rejimi karşıtı silahlı gruplar, Humus ilinin kuzey, batı ve doğu bölgelerindeki birçok köyün kontrolünü ele geçirerek kent merkezinin iç kesimlerine doğru hızla ilerliyor.

27 Kasım'dan bu yana Esed rejimi güçleriyle çatışmalar yürüten Heyet Tahrir Şam (HTŞ) önderliğindeki savaşçı gruplar, Humus’un dış mahalleleri Sanayi ve Kusur bölümlerine girmelerinin ardından iç kesimlere yönelmeyi sürdürüyor.

Rejim karşıtı gruplar, Humus’ta bulunan Meşrefe, Kefernan, Tulul Humur, Zeytune, İzeddin ve Aydun köylerini de rejim güçlerinden almayı başardı. Taraflar arasında ise şiddetli çatışmalar aralıksız devam ediyor.

Humus'un Stratejik Önemi

Humus, Şam'a açılan kapı konumuyla stratejik bir öneme sahip. Bu nedenle, burada yaşanan gelişmeler Suriye'deki genel dinamikleri etkileyebilir.

Suriye'nin Diğer Bölgelerindeki Gelişmeler

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı gruplar arasında çatışma patlak verdi. 30 Kasım'da Halep’in merkezinin büyük bölümü rejim güçlerinden alındı ve aynı gün İdlib genelinde de hakimiyet sağlandı.

Rejim karşıtı gruplar, 5 Aralık'ta Hama kent merkezini ele geçirdi. Özellikle başkent Şam'a açılan stratejik Humus ilinde bazı yerleşimlerin kontrolünü alarak ilerleme kaydettiler.

Daha güneyde, Dera ilinde 6 Aralık'ta muhalifler operasyonlar yaparak il merkezini geri aldılar. Aynı gün Suveyda il genelinin de tamamı muhalif grupların kontrolüne geçti. Ayrıca Kuneytra il merkezinde de yerel muhalifler hakimiyeti sağladı.

Suriye Milli Ordusu tarafından Halep kırsalında 1 Aralık’ta terör örgütü PKK/YPG’ye karşı başlatılan Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.

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