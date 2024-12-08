Suriye'de Rejim Karşıtı Halk, Hafız Esed Heykellerini Yıkıyor

Suriye'de Baas Rejimi Çöküyor

Suriye'de Baas rejiminin çökmesi ve Esed ailesi döneminin sona ermesiyle, halk, Beşşar Esed'in babası Hafız Esed'in heykellerini yıkmaya başladı. Ülkede devam eden rejim karşıtı protestolar, başkent Şam'dan başlayan bir devrim hareketini temsil ediyor.

Protestolar ve Heykellerin Yıkımı

Rejim karşıtı gruplarla Beşşar Esed güçleri arasındaki çatışmaların yoğunlaşması sonucunda, Suriye’nin büyük şehirleri rejimin kontrolünden çıkmaya başladı. Bu duruma tepki olarak, birçok şehirde kitleler sokağa dökülerek Hafız Esed’in heykellerini yıkmakta ve oğlu Beşşar'ın resimlerini parçaladı. Bu eylemler, halkın Esed rejimine olan öfkesini bir kez daha gözler önüne serdi.

Beşşar Esed’in Nerede Olduğu Belirsiz

Başkentte, nerede olduğu hala bilinmeyen Beşşar Esed’in sarayı da basıldı. Halkın sevinç gösterileri, ülkede pek çok bölgede devam ediyor. Uluslararası medyada, Esed'in ülkeden ayrıldığına dair iddialar gündemde. Bazı kaynaklar, Esed'in Rusya veya başka Ortadoğu ülkelerine gitmiş olabileceğini öne sürdü.

Son Gelişmeler

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batısında 27 Kasım’da başlayan çatışmalarda, rejim karşıtı gruplar, 30 Kasım’da Halep'in merkezinin büyük bölümünü ve İdlib genelinde kontrol sağlamayı başardı. 5 Aralık'ta Hama kent merkezinin ele geçirilmesi ile muhalif grupların ilerleyişi hızlandı.

6 Aralık’ta Dera ilinde başlatılan operasyonlar neticesinde, muhalifler il merkezini rejim güçlerinden geri aldı. 7 Aralık'ta ise Suveyda ilinin tamamı muhalif kontrolüne geçti. Aynı gün Kuneytra'daki yerel muhalifler de il merkezinin kontrolünü sağladı. Son gelişmeler, Suriye halkının Esed rejimine karşı olan mücadelesini ve ülke genelinde yaşanan değişimleri gözler önüne seriyor.