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Suriye'de Rejimi Deviren Gruplar Savunma Bakanlığı Çatısı Altında Birleşiyor

Suriye yönetimi, Baas rejimini deviren gruplarla birleşme anlaşması sağladı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 15:08
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 15:08
Suriye'de Rejimi Deviren Gruplar Savunma Bakanlığı Çatısı Altında Birleşiyor

Suriye'de Tarihi Birleşme Hamlesi

Suriye'deki yeni yönetim, Baas rejimini deviren silahlı gruplarla önemli bir anlaşmaya imza attı. Bu anlaşma, silahlı grupların kendilerini feshetmesi ve Savunma Bakanlığı çatısı altında birleşmesini öngörüyor.

Toplantıda Neler Konuşuldu?

Suriye Haber Ajansı (SANA) tarafından aktarılan bilgilere göre, rejimi deviren silahlı grupların komutanları, Suriye'nin yeni yönetimi lideri Ahmed Şara ile kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda, grupların birleşim süreciyle ilgili detaylar masaya yatırıldı.

Önemli Operasyonlar

27 Kasım tarihinde Heyet Tahrir Şam öncülüğündeki rejim karşıtı birçok silahlı grup, rejim güçlerine karşı kapsamlı bir operasyon başlatmıştı. Bu gelişmeler, Suriye'deki yeni yönetim anlayışının şekillenmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

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