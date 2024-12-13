Suriye'de Rus Güçlerinin Hımeymim Üssüne Çekilmesi Devam Ediyor

Suriye'de Rus Askerlerin Hımeymim Üssü'ne Taşınması

Suriye'de Rus birlikleri, başkent Şam ve Humus ilinden ayrılarak ülkenin batısındaki Lazkiye ilinde bulunan Hımeymim Hava Üssü'ne konvoy halinde çekiliyor.

Çekilme Süreci ve Yerel Gelişmeler

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Baas rejiminin düşmesiyle Suriye'deki Rus güçlerinin çekilme işlemleri devam ediyor. Rus askerleri, büyük zırhlı askeri araçlar ve römorklu kamyonlar ile oluşturulan konvoyla Hımeymim Hava Üssü'ne doğru ilerliyorlar.

Hımeymim Üssü'ndeki Askeri Yapılanma

Rus askerlerinin konuşlandığı Hımeymim Üssü'nde, uçak pistleri, hava savunma sistemleri ve önemli askeri teçhizat yer alıyor. Bu üssün stratejik önemi, Suriye'deki askeri dengelerdeki değişiklikleri de etkileyecek gibi görünüyor.