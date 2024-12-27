Suriye'de Şebbiha Elebaşı Şuca el-Ali İle Çatışmada Öldürüldü

Suriye’de devrik Baas rejiminin savaş suçlarıyla özdeşleşen isimlerinden biri olan Şebbiha elebaşı Şuca el-Ali, Humus ilinde güvenlik güçleriyle girdiği çatışmada hayatını kaybetti.

İç çatışmalarla dolu Suriye’de, güvenlik güçleri Humus ilinde arama tarama faaliyetlerini sürdürürken, kırsal alanlarda devrik rejimin silahlı unsurlarıyla çatışmalar yaşandı. Bu çatışma sırasında devirik rejimin tanınmış isimlerinden Ali, güvenlik güçlerinden iki kişinin öldüğü ve on kişinin yaralandığı durumda yaşamını yitirdi.

Şebbiha'nın Korkutucu Yüzü

Şuca el-Ali, 2012 yılında devrik rejim ordusuna bağlı olarak silahlı faaliyetlerine başladı. İç savaşın ilk dönemlerinde, Hizbullah’tan önemli destek alarak büyüdü. Humoş’ta, Beşşar Esed’in kardeşi Mahir Esed’e bağlı 4. Tümen çatısında, çok sayıda katliama karışan bu elebaşı, muhaliflerle bağlantılı bireylerin öldürülmesi ve kaçırılması gibi insanlık suçlarını gerçekleştirdi.

Katliamların Ardındaki İsim

Hule ve Telbise ilçelerindeki köylerde sivillere karşı gerçekleştirilen büyük katliamların aktörlerinden biri olarak bilinen Ali, özellikle Hule’de 2012’de aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu çok sayıda sivili katlederek dikkatleri üzerine çekti. 2014’ten sonra İran ile bağlantılarını güçlendiren Ali, Humus’taki Askeri Güvenlik Şubesi tarafından da desteklendi.

Ali, hapishanelerden çok sayıda adi suçluyu salarak, bunları askere alma adıyla örgütleyip, katliamlarını sürdürmek için kullandı. Böylece, Şebbiha’nın kanlı tarihinin bir parçası haline geldi.