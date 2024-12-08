Suriye'de Sednaya Hapishanesi'nde Tutsaklar Kurtarıldı

Sednaya Hapishanesi'nde Kurtarma Operasyonu

Suriye'nin rejimle özdeşleşmiş ve işkenceleriyle ünlü Sednaya Hapishanesi, bu sabah düzenlenen operasyonla basıldı. Bu baskın, yıllar boyunca kaybolan ve insanlık dışı muamelelere maruz kalan tutsaklar için umut ışığı oldu.

İşkence ve Kayıpların Hikayesi

Sednaya Hapishanesi, rejim muhaliflerinin hapsedildiği ve sistematik işkencelerin uygulandığı bir merkez olarak biliniyor. Tutsakların kurtuluşu, çok sayıda insan için kurtuluş umudu taşırken, bu mekândaki insanlık dışı uygulamaların da bir kez daha gündeme gelmesine neden oldu.

Uluslararası Tepki Bekleniyor

Bu olay, hem insan hakları savunucuları hem de uluslararası toplumu harekete geçirdi. İnsan hakları örgütleri, bu tür tesislerin kapatılması ve işkence uygulamalarının son bulması için çağrıda bulunmayı sürdürüyor.

Bu baskın, Suriye iç savaşının dinamiklerini ve ülkedeki insan hakları ihlallerinin boyutlarını bir kez daha gözler önüne seriyor. Kurtarılan tutsakların sağlık durumları ve geleceği merakla bekleniyor.