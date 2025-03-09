Suriye'de Seyahat Yasakları Kaldırıldı

Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan Önemli Açıklama

Suriye İçişleri Bakanlığı, devrik Baas rejimi döneminde uygulanan seyahat yasaklarının resmen kaldırıldığını duyurdu. Bu karar, özellikle Suriye halkı için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Detaylar ve İptal Edilen Yasaklar

Bakanlığın Telegram kanalı üzerinden yapılan yazılı açıklamaya göre, devrik Baas rejimi döneminde ordu, güvenlik güçleri, Ulusal Güvenlik Ofisi ve Baas Partisi tarafından çıkarılan toplam 5 milyon 164 bin 440 seyahat yasağı bildirimi iptal edildi. Bu seyahat yasakları, birçok Suriyeli için ciddi bir kısıtlama oluşturuyordu.

Hedef Kitle ve Uygulama Süreci

İptal edilen yasaklar, rejim döneminde gözaltına alınan veya zorunlu askerlik hizmetine çağrılan kişilere yönelikti. Bu bağlamda, Göç ve Pasaport İdaresi ilgili kararın uygulanmasından sorumlu kılındı.