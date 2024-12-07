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Suriye'de Silahlı Gruplar Şam'ın Güney Banliyölerine İlerliyor

Suriye'de silahlı gruplar, Beşşar Esed rejimine karşı güney banliyölerine girmeye başladı.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 18:18
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 18:18
Suriye'de Silahlı Gruplar Şam'ın Güney Banliyölerine İlerliyor

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneybatısında bulunan silahlı gruplar, Beşşar Esed rejimi güçlerine karşı önemli ilerleme kaydetmeye başladı. Son gelişmelere göre, bölgede bulunan gruplar, başkentin güney banliyölerine girmeyi başardı.

Kunaytra il merkezini ele geçirerek, Şam merkezine doğru ilerleyen silahlı gruplar, başkentin güney kısmındaki Darayya banliyösüne girmiştir. Söz konusu alanda gerçekleştirilen çatışmalar sırasında, Şam şehir merkezinden paylaşılan görüntülerde, rejim unsurlarının askeri kıyafetlerini çıkararak sivil kıyafetler giymesi dikkat çekti.

Görüntülerde ayrıca, Şam merkezine çekilen bazı rejim ordusu birliklerinin emir komuta zincirinin bozulması sonucunda dağılması net bir şekilde gözlemlenmiştir. Darayya, Kesva, Sahnaya, Muazamiye ve Harcele bölgeleri ile birlikte, Dürzi yoğunluklu Cereme yerleşim yerlerinden rejim unsurlarının çıkarıldığı bilgileri gelmektedir. Bu durum, Esed'in posterlerinin yakılması ve heykellerinin yıkılmasıyla birlikte gerçekleşmiştir.

Suriye'deki son gelişmelere değinmek gerekirse, kuzeydeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da Esed rejimi güçleri ile rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışmalar başlamıştı. 30 Kasım’da Halep merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan muhalifler, aynı gün İdlib genelinde kontrol sağlamıştır. Şiddetli çatışmalar sonucunda, 5 Aralık'ta Hama kent merkezi de rejim güçlerinden geri alınmıştır.

Daha da ilerleyen muhalif gruplar, Humus ilinin stratejik yerleşim yerlerini ele geçirip Şam'a açılan yolda ilerlemeye başlamışlardır. 6 Aralık’ta Dera ilinde operasyonlar düzenleyen askeri muhalifler, il merkezini geri almayı başarmışlardır. Ülkenin güneyindeki Suveyda il genelinin tamamı ise 7 Aralık’ta muhalif grupların kontrolüne geçmiştir. Aynı gün Kunaytra ilinde yerel muhalifler de il merkezinin kontrolünü sağlamıştır.

Son olarak, Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık’ta başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu sırasında Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarılmıştır.

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