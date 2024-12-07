Suriye'de Silahlı Grupların Şam'ın Güneyine İlerleyişi Devam Ediyor

Suriye'deki Silahlı Grupların İlerleyişi

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneybatısında Beşşar Esed rejimi güçlerine karşı güçlenen silahlı gruplar, başkentin güney banliyölerine girmeyi başardı. Kunaytra il merkezini ele geçiren bu gruplar, Şam merkezine doğru ilerleyişini sürdürüyor.

Darayya Banliyösü'nde Çatışmalar

Rejim güçleri ile çatışmaya giren silahlı gruplar, başkentin güneyindeki Darayya banliyösüne de girdi. Suriye'deki bu gelişmeler, ülkede süre giden iç savaşın seyrini etkileyebilir.

İlk Çatışmalar ve Hızla Değişen Kontrol Alanları

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleri ile rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışmalar başlamıştı.

30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bir bölümünü ele geçiren bu gruplar, aynı gün İdlib genelinde de hakimiyet sağlamıştı. Çatışmalara hızlı bir şekilde devam eden gruplar, 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almayı başardı.

Stratejik Noktaların Ele Geçirilmesi

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini de ele geçirerek burada ilerlemeye başladı. 6 Aralık'ta Dera ilinde operasyon başlatan askeri muhalifler, il merkezini rejim güçlerinden geri aldı.

Ayrıca, Suriye'nin güneyindeki Suveyda ilinin tümü 7 Aralık'ta muhalif grupların kontrolüne geçmişken, aynı gün Kunaytra il merkezinin kontrolünü de yerel muhalifler sağlamış durumda.

Özgürlük Şafağı Operasyonu

Suriye Milli Ordusu tarafından 1 Aralık'ta yapılan Özgürlük Şafağı Operasyonu kapsamında Halep kırsalında terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlatılan harekâtta, Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.