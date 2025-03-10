Suriye'de Sivillere Yönelik Yasa Dışı İhlaller: 2 Gözaltı

Suriye Savunma Bakanlığı, sahil bölgesindeki bir köyde sivillere karşı gerçekleştirilen yasa dışı ve kanlı ihlallerde yer alan iki kişiyi gözaltına aldı.

Suriye Haber Ajansı SANA'nın duyurusuna göre, gözaltına alınma süreci, sosyal medya üzerinden yayılan ve sivillere yönelik ihlallerin gösterildiği bir video sonrası başlamıştır. Askeri Polis, bu video aracılığıyla meydana çıkan durum üzerine harekete geçmiştir.

Askeri Polis’in açıklamasında, "Bu video sonrasında sahil köylerinden birinde sivillere karşı yasa dışı ve kanlı ihlallerde bulunan 2 kişi gözaltına alındı," ifadelerine yer verilmiştir.

Ayrıca, gözaltına alınan kişilerin cezalarını çekmeleri için yetkili askeri yargıya sevk edildiği bildirilmektedir. Bu olay, Suriye'deki insan hakları ihlalleri konusunda uluslararası tepkilerin yeniden alevlenmesine sebep olabilir.