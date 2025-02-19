Suriye'de Türkiye'nin İstikrarlaştırıcı Gücü: Panel Sonuçlandı

Suriye'de Türkiye'nin İstikrarlaştırıcı Gücü Konferansı Yapıldı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından düzenlenen "Suriye'nin Güvenliğinde Türkiye'nin İstikrarlaştırıcı Gücü" paneli, önemli gelişmelere ev sahipliği yaptı. Etkinlik, İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi ve son oturumda "Türkiye'nin İnsani Yardımları ve Suriye'nin Yeniden Yapılandırılma Çalışmaları" ele alındı.

Göç İdaresi Başkanı'ndan Açıklamalar

Oturumda konuşan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Hüseyin Kök, Suriyelilerin geri dönüş süreci hakkında önemli bilgiler paylaştı. Kök, 2024 Aralık'tan itibaren sınır kapılarının kapasitesini artırdıklarını belirtirken, geri dönmek isteyen Suriyelilerin randevu alması gerektiğine dikkat çekti. "Ertesi gün il göç idaresi müdürlüklerimiz randevu talebine cevap veriyor ve il müdürlüğüne davet ediyor," diyen Kök, süreçle ilgili detayları aktardı.

Türkiye Diyanet Vakfı'ndan İnsani Yardım Çalışmaları

Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, 2011 yılından bu yana Suriye'de yürütülen insani yardım faaliyetlerine değindi. Turan, "Suriye koordinatörlüğümüzde, 2 Türk çalışanımız var. Geriye kalan tamamen yerli 134 personelle oradaki faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Acil insani yardım, ramazan ve kurban faaliyetleri, eğitim, kültürel aktiviteler sağlık, beslenme ve barınma konularında destek sağlıyoruz," ifadelerini kullandı.

Orta Doğu Araştırmaları Merkezi'nden Vurgular

Orta Doğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM) Başkanı Dr. Kadir Temiz ise Suriye'nin yeniden yapılanması için Türkiye tarafından verilen desteğe dikkat çekti. Temiz, Suriye'deki durumun ekonomik kalkınma açısından önemine vurgu yaparak, iki farklı politikadan bahsetti: "Sadece insani yardım açısından değil, Suriye'nin yeniden yapılanması sürecinde güvenlik başta olmak üzere ekonomik kalkınma üzerinde çeşitli çalışmalar yürütüyoruz."

Gaziantep Üniversitesi'nin Eğitim Faaliyetleri

Panelde son olarak konuşan Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sait Mesut Doğan, Cerablus'ta açtıkları meslek yüksekokulunda binin üzerinde mezun verdiklerini belirtti. Doğan, 2019 yılında Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile Elbab, Azez ve Afrin'de üç yeni fakülte açıldığını da sözlerine ekledi.