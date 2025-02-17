Suriye'de Ulusal Diyalog İçin Hazırlık Komitesi İlk Oturumunu Gerçekleştirdi

Suriye'de Ulusal Diyalog Konferansı İçin İlk Adım

Suriye'de düzenlenecek Ulusal Diyalog Konferansı için oluşturulan Hazırlık Komitesi, önemli çalışmalara başladı. Komitenin ilk oturumu, Humus'ta gerçekleştirildi ve Suriye tarihinin kritik bir döneminde önemli sorumluluklar üstlenildiği vurgulandı.

Mahir Alluş'un Açıklamaları

Suriye Ulusal Diyalog Komitesi üyesi Mahir Alluş, Suriye haber ajansı SANA'ya yaptığı açıklamada, diyalog sürecinin vatandaşların görüş ve önerilerini almayı hedeflediğini belirtti. Bu önerilerin, konferans sırasında çalışma gruplarına dönüşerek toplumun farklı kesimleri arasında etkileşimi sağlayacağı ifade edildi.

Alluş, Suriyelilerin uzun yıllardır diyalog kurmadığını ve siyasi karar alma süreçlerinde pasif kaldığını belirtti. Bu durumun değişmesi için büyük bir fırsat doğduğunu ve Suriyelilerin gelecekleriyle ilgili endişelerinin aşılmasına yönelik adımlar atılması gerektiğini söyledi.

Adalet ve Eşitlik Temaları Ön Planda

Mahir Alluş, komitenin asıl amacının, her vatandaşın gurur duyabileceği, adalet, özgürlük ve eşitlik ilkelerine dayanan güçlü bir devlet inşa etmek olduğunu vurguladı. Konferansta, tüm toplum kesimlerinin ulusal katılım sağlanarak temsili hedeflenecektir.

Komitenin Ele Alacağı Konular

Konferansta gelecek ‘anayasanın temelleri’, Suriye devletinin sorunlarına çözüm önerileri, geçiş dönemi adaleti, anayasal yapı, kamu kurumlarının reformu, özgürlükler, sivil toplumun rolü ve ekonomik ilkeler gibi konular gündeme alınacak. Komitenin rolü, tüm görüşleri dinleyerek ön yargıdan uzak bir şekilde düzenleyici olmaktır.

Alluş, diyalog sürecinin tüm Suriyelilere açık bir platform sunması gerektiğini ve her vatandaşın ülkenin geleceğinde söz sahibi olması için gerekli adımların atılacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı'nın Vizyonu

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Ulusal Diyalog Konferansı'nın toplumun tüm kesimlerine katılım fırsatı tanıyacağını ifade etmişti. Geçiş döneminde önemli kararların katılımcıların oylamasına sunulacağı belirtildi.

Hazırlık komitesinin oluşturulmasında 2'si kadın 7 kişi yer alıyor. Komite üyeleri arasında Hasan Dığeym, Mahir Alluş, Mohammed Müsettet, Mustafa El-Musa, Yusuf El-Hacır, Hind Kabavat ve Huda El-Atasi bulunmaktadır.