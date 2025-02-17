Suriye'de Ulusal Diyalog Konferansı Hazırlıkları Devam Ediyor

Şam'da Ulusal Diyalog Konferansı Hazırlıkları Sürüyor

Suriye'nin başkenti Şam'da gerçekleştirilecek olan Ulusal Diyalog Konferansı için hazırlıklar devam ediyor. Suriye Ulusal Diyalog Konferansı Hazırlık Komitesi Sözcüsü Hasan Dığeym, gazetecilerle bir araya gelerek sürece dair önemli bilgiler paylaştı.

Suriyelilerin Sesini Duyurma Mücadelesi

Dığeym, yıllardır diyalog ortamından mahrum kalan Suriyelilerin, devrik Baas rejimi tarafından uygulanan baskılar nedeniyle seslerini duyuramadığını ifade etti. Ancak, özgürlüklerin yeniden kazanılmasıyla artık kendi geleceklerini tartışma fırsatına sahip olduklarının altını çizdi.

Ulusal Diyalog Sürecinin Temel Hedefleri

Dığeym, ulusal diyalog sürecinin temel hedeflerini şu şekilde sıraladı:

Baas rejiminin tüm unsurlarıyla devrilmesi

Baskıcı güvenlik aygıtlarının dağıtılması

Yabancı milis güçlerinin ülkeden çıkarılması

Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması

Mezhepçi ve etnik kota sisteminin reddedilmesi

Çeşitli Grupların Katılımı

Süreçte şairler, yazarlar, düşünürler, iş insanları, aşiret liderleri ve din adamlarının yer aldığını bildiren Dığeym, terör örgütleri PKK/YPG ve diğer silahlı yapıların ise diyalogdan dışlandığını vurguladı.

Kadınların Temsili

Dığeym ayrıca, kadınların ulusal diyalog sürecinde sadece kadın kimliğiyle değil, aynı zamanda meslekleriyle de temsil edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Hazırlık Komitesi Üyeleri

Suriye Cumhurbaşkanlığı, Ulusal Diyalog Konferansı için bir hazırlık komitesi kurdu. Hazırlık komitesi, ikisi kadın 7 kişiden oluşmakta ve üyeleri arasında Hasan Dığeym, Mahir Alluş, Muhammed Müsettet, Mustafa El-Musa, Yusuf El-Hacır, Hind Kabavat ve Huda El-Atasi yer alıyor.