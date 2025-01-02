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Suriye'de Ulusal Diyalog Konferansı Ocak'ta Başlıyor

Suriye'de Ulusal Diyalog Konferansı, ocak ortasında 1000'den fazla katılımcının katılımıyla gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 11:33
Suriye'de Ulusal Diyalog Konferansı Ocak'ta Başlıyor

Suriye'de Yeni Bir Başlangıç: Ulusal Diyalog Konferansı

Suriye'de Baas rejiminin yıkılışının ardından kurulan yeni yönetim, toplumun tüm kesimlerini bir araya getirmek amacıyla Ulusal Diyalog Konferansı düzenlemeye hazırlanıyor. Konferansın ocak ayının ortalarında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

1000'den Fazla Katılımcı Bekleniyor

Suriye'de toplumun farklı kesimlerinden 1000'den fazla kişinin katılım göstereceği bu önemli etkinlik için hazırlıklar devam ediyor. Geçici hükümet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, konferansın bu ayın ortasında yapılması hedefleniyor.

Konferansta önemli kararlar oylamaya sunulacak

Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara, 29 Aralık 2024 tarihinde yaptığı açıklamada, "Bu konferansta toplumun tüm kesimlerine katılım fırsatı vereceğiz. Suriye meselesini detaylı bir şekilde ele alacağız. Geçiş döneminde alınacak önemli ve hassas kararların oylamasını konferansa katılanlara bırakacağız," ifadelerini kullanmıştı.

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