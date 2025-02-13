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Suriye'de Yaralanan Uzman Çavuş Osman Oktay Şehit Oldu

Suriye'nin kuzeyinde yaralanan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Yayın Tarihi: 13.02.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 13.02.2025 12:11
Suriye'de Yaralanan Uzman Çavuş Osman Oktay Şehit Oldu

Suriye'nin Kuzeyinde Yaralanan Askerimiz Şehit Düştü

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 7 Şubat 2025 tarihinde Suriye'nin kuzeyinde bölücü terör örgütü tarafından açılan taciz ateşi sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Osman Oktay'ın, tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi.

Yaralanma ve Tedavi Süreci

MSB'den gelen açıklamada, Oktay'ın bölgedeki bir üsse yapılan saldırıda yaralandığı ve Gaziantep Şehir Hastanesi'nde yoğun bakım altına alındığı belirtildi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen, Oktay'ın sağlık durumu kötüleşti ve maalesef 13 Şubat 2025 tarihinde şehit oldu.

Başsağlığı Dilekleri

Açıklamada, “Bu elim olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz.” ifadesi kullanıldı.

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