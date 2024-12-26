Suriye'de Yeni İstihbarat Teşkilatı Başkanı Enes Hattap Atandı

Suriye'de İstihbarat Teşkilatı Başkanlığına Yeni Atama

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesi sonrasında kurulan geçici yönetimde önemli bir gelişme yaşandı. Enes Hattap, Suriye istihbarat teşkilatının yeni başkanı olarak atanarak dikkatleri üzerine çekti.

Suriye Haber Ajansı'nın (SANA) aktardığına göre, Suriye Genel Komutanlığı, Hattap'ın istihbarat teşkilatının başına geçtiğini resmi olarak duyurdu. Bu atama, geçici yönetim altında yapılan önemli değişikliklerden biri olarak değerlendiriliyor.

Hattap hakkında henüz detaylı bilgi paylaşılmamış olsa da, bu atama Suriye'deki siyasi dinamikler açısından önemli bir adım olarak görülüyor.