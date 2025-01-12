Suriye'de Yeni Yönetim ile SMDK Arasında Önemli Görüşme

SMDK ve Yeni Yönetim Arasında Konsensüs

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) liderleri, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Bu görüşmede, Suriye'nin geçiş aşaması, ekonomik durumu ve ülke kalkınması gibi kritik konular üzerinde işbirliği mesajları verildi.

Sosyal Medyadaki Yanlış Bilgilere Dikkat

SMDK'den yapılan açıklamada, 8 Ocak tarihinde Şara'nın SMDK Başkanı Hadi el-Bahra ve Müzakere Komisyonu Başkanı Bedir Camus ile gerçekleştirdiği görüşmeye dair sosyal medyada yayılan yanlış bilgilere vurgu yapıldı. Açıklamada, koalisyon liderleri ile Şara'nın ulusal konferans, geçiş aşaması ve mevcut ekonomik durum gibi çeşitli konuları ele aldığı kaydedildi.

Olumlu Görüşmeler ve Destek Mesajları

SMDK'nın açıklamasında, mevcut aşamadaki zorlukların şeffaf bir şekilde görüştüğü aktarıldı. Toplantının olumlu geçtiği vurgulanarak, Suriye'deki durum hakkında önemli bilgiler paylaşıldı. Ayrıca, Şam'daki yeni yönetimin güvenlik, iç barış ve istikrar sağlama çabalarına destek verildiği ifade edildi.

Açıklamada, "kardeş ve dost ülkelerin insani yardımlarıyla desteklerinden" duyulan memnuniyet de dile getirildi. SMDK'nin geçiş aşamasının başarılı olması için yeni yönetimle koordineli görev paylaşımının önemine dikkat çekildi.