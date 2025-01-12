Suriye'de Yeni Yönetim ile SMDK Arasında Önemli Görüşme

SMDK, yeni yönetim lideri Ahmed Şara ile Suriye'nin geçiş süreci ve ekonomik durumu hakkında önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 12.01.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 14:24
Suriye'de Yeni Yönetim ile SMDK Arasında Önemli Görüşme

SMDK ve Yeni Yönetim Arasında Konsensüs

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) liderleri, Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Bu görüşmede, Suriye'nin geçiş aşaması, ekonomik durumu ve ülke kalkınması gibi kritik konular üzerinde işbirliği mesajları verildi.

Sosyal Medyadaki Yanlış Bilgilere Dikkat

SMDK'den yapılan açıklamada, 8 Ocak tarihinde Şara'nın SMDK Başkanı Hadi el-Bahra ve Müzakere Komisyonu Başkanı Bedir Camus ile gerçekleştirdiği görüşmeye dair sosyal medyada yayılan yanlış bilgilere vurgu yapıldı. Açıklamada, koalisyon liderleri ile Şara'nın ulusal konferans, geçiş aşaması ve mevcut ekonomik durum gibi çeşitli konuları ele aldığı kaydedildi.

Olumlu Görüşmeler ve Destek Mesajları

SMDK'nın açıklamasında, mevcut aşamadaki zorlukların şeffaf bir şekilde görüştüğü aktarıldı. Toplantının olumlu geçtiği vurgulanarak, Suriye'deki durum hakkında önemli bilgiler paylaşıldı. Ayrıca, Şam'daki yeni yönetimin güvenlik, iç barış ve istikrar sağlama çabalarına destek verildiği ifade edildi.

Açıklamada, "kardeş ve dost ülkelerin insani yardımlarıyla desteklerinden" duyulan memnuniyet de dile getirildi. SMDK'nin geçiş aşamasının başarılı olması için yeni yönetimle koordineli görev paylaşımının önemine dikkat çekildi.

İLGİLİ HABERLER

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Osmaniye İl Kongresi'nde Övgüyle Karşılandı
2
Üsküdar'da Kanalizasyon Sızıntısı Denizi Kirletti
3
İsrail Ordusundan Filistinlilere Beyt Hanun'da Güvenlik Kuşağı Önerisi
4
Sancaktepe'de İETT Otobüsüyle Çarpışma: 1 Ölü, 4 Yaralı
5
Sudan Ordusu Vad Medeni'yi Ele Geçirdi: Hartum İçin Yeni Bir Fırsat
6
Rusya, Harkiv ve Donetsk'te Stratejik Yerleşimleri Ele Geçirdi
7
Yayımcılar 2025 İçin Umutlu: Sektör Büyümeye Devam Ediyor

Gece Gece İkramiye Müjdesi! 2025 Memur Ödeme Tarihleri Açıklandı

Hazine ve Maliye Bakanı'ndan Devlet Destekli Konut Kredisi Müjdesi

Bakan Bayraktar'dan Elektrik ve Doğalgaz Fiyatları İçin Önemli Açıklama!

TOKİ'den 46 İlde 563 Arsa ve 322 Konut Satışı fırsatı!

İçecek Fiyatlarına Zam! Asgari Ücretin Etkisi Sıfırlandı

Vakıf Katılım Bankası'ndan Rekor Yüzde 15 Maaş Artışı

Yeni Açıklandı! 2025 Yılında 4.200 Personel Alınacak

Emekli Maaşlarına Çifte Zam Fırsatı! Ek Ödemeler Artıyor

TOKİ'den 9-10 Ocak’ta Büyük Arsa Satışı Fırsatı

TBMM'den Borçlulara Müjde: Genel Af İmzalandı!

TBMM'den Aile Hekimleri İçin Önemli Kararlar! Ücretsiz Hizmet Dönemi Başladı

Tarımda Dev Destek! 2025 İçin Yeni Müjdeler Açıklandı