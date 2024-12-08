Suriye'deki Baas Rejiminin Devriyle Lübnan'daki Suriyeliler Ülkelerine Dönmek İçin Yola Çıktı

Suriyelilerin Memleketine Dönüşü Başladı

Suriye'deki Baas rejiminin devrilmesinin ardından, iç savaş sırasında Lübnan'a sığınan Suriyeliler memleketlerine dönmek için yollara döküldü. Özellikle Lübnan’ın doğusundaki Masna Sınır Kapısı'na giden yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Ülkelerine dönüş yapmak isteyen Suriyeliler yol boyunca bayraklarla kutlamalar yaptı.

Sevinç Tabanları

Suriyelilerin sevinçlerine Lübnanlılar ve Filistinliler de eşlik etti. AA muhabiri, büyük bir mutluluk yaşayan Suriyelilere mikrofon uzattı. Lübnanlı Şadi Tuumi, "Ben bugün tüm özgür Suriye halkını tebrik etmek istiyorum. Biz Lübnanlılar çok sevindik. İnşallah yakın zamanda Suriye’ye gideriz. Çok iyi oldu bu kötü adamın gitmesi," sözleriyle hislerini dile getirdi.

Suriyeliler Dönecek

Halepli Muhammed Ali, "Esed’in düşmesinden dolayı mutluyuz ve tüm millet mutlu," diyerek duyduğu memnuniyeti ifade etti. 13 yıldır memleketinden uzakta olan Ali, "Ben Halepliyim, kesin geri döneceğiz. Temelli dönüş yapacağım," şeklinde konuştu. Genç Suriyeli Şehed ise, "Esed rejiminden kurtulduk şükür. İnşallah geri döneceğiz evimize. Ben daha memleketimi göremedim. 5 yaşındayken ayrılmak zorunda kaldık oradan. Tam 13 yıldır buradayız," ifadelerini kullandı.

Kucağında bebeğiyle memleketine dönüş yolunu tutan Suriyeli bir kadın da, "Şükürler olsun Esed’den kurtulduk. Uzun yıllar sonra ülkemize geri döneceğiz şükürler olsun. Ben İdlibliyim ama tam 13 yıldır buradayım," dedi.

Suriye'deki Gelişmeler

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışmalar başlamıştı. 30 Kasım'da Halep’in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı. Şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden aldılar.

Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşimlerini ele geçirerek ilerlemeye başladı. 6 Aralık'ta Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde operasyon başlatan askeri muhalifler, il merkezini rejim güçlerinden geri aldı. 7 Aralık'ta Suveyda il genelinin tamamı muhalif grupların kontrolüne geçti.

Başkente açılan Humus ilinde de 7 Aralık'ta rejim karşıtı güçler kent merkezine hakim oldu. Şam'ın güneybatısında ilerleyen gruplar, 7 Aralık'ta başkentin güney banliyölerine girdi. Rejim güçleri de Şam'da Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve uluslararası havalimanından çekildi. Rejim karşıtı silahlı grupların başkente hakim olmaya başlamasıyla 8 Aralık sabahı Esed rejimi kısa sürede başkentin kontrolünü kaybetti. Böylece Baas Partisi'nin 61 yıllık kanlı iktidarı sona ermiş oldu.

Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu ile Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.