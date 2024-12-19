Suriye'deki Çocuklar: Devrimin Sembolleri ve Unutulmaz Hikayeleri

Suriye'de Savaşın Gölgesindeki Çocuklar

Suriye’de 15 Mart 2011'de başlayan ve 8 Aralık 2011'de Esed rejiminin çöküşüyle sonuçlanan direniş, milyonlarca insanın hayatında derin yaralar açtı. Bu süreç tüm yaş gruplarını etkilerken, özellikle çocuklar üzerinde yaratılan travmalar onarılamaz sonuçlar doğurdu. Çocuklar, devrimin dönüm noktalarını belirleyen simgeler haline geldi. AA muhabiri, Suriye'de savaşın getirdiği zorlukların arasında büyüyen ve insanlığın vicdanını sarsan çocukların hikayelerini derledi.

Direnişin İlk Kıvılcımı: Hamza el-Hatib

Dera'da 13 yaşında gözaltına alınan Hamza el-Hatib, Esed yönetimine karşı protestoların fitilini ateşleyen kritik bir figür oldu. 29 Nisan 2011'de bir okulun duvarına yazdığı "Sıra sende ey doktor" ifadesi sonrası gözaltına alınarak haftalarca işkenceye maruz kalan Hamza, ailesine 25 Mayıs 2011'de teslim edilen cansız bedeniyle uluslararası gözleri üzerindeki vahşete çevirdi.

Kameraya Teslim Olan Çocuk: Hüda