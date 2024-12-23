Suriye'deki Geçici Yönetimde Bakanlık Görev Dağılımı Belirlendi

Suriye'deki Geçici Hükümetin Bakanlık Görevleri Açıklandı

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından kurulan geçici hükümette bakanlıklarla ilgili atamalar büyük ölçüde tamamlandı. Geçici yönetim kaynaklarından alınan bilgilere göre, mevcut görev dağılımı belirlenmişken, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni bakanlıkların da kurulabileceği ifade ediliyor.

Görev Dağılımı

Yeni yönetimdeki kritik görevlerin dağılımı şu şekilde belirlenmiştir:

Yönetimin Lideri: Ahmed Şara

Ahmed Şara Başbakan: Muhammed el-Beşir

Muhammed el-Beşir Dışişleri Bakanı: Esaad Hasan Şeybani

Esaad Hasan Şeybani İçişleri Bakanı: Muhammed Abdurrahman

Muhammed Abdurrahman Adalet Bakanı: Şadi el-Veysi

Şadi el-Veysi Enformasyon Bakanı: Muhammed Yakub el-Ömer

Muhammed Yakub el-Ömer Sağlık Bakanı: Mahir Şara

Mahir Şara Tarım ve Sulama Bakanı: Muhammed Taha el-Ahmed

Muhammed Taha el-Ahmed Eğitim ve Öğretim Bakanı: Nezir Muhammed el-Kadiri

Nezir Muhammed el-Kadiri Yerel İdareler ve Hizmetler Bakanı: Muhammed Abdurrahman Muslim

Muhammed Abdurrahman Muslim Vakıflar Bakanı: Husam Hac Hüseyin

Husam Hac Hüseyin Yüksek Öğretim Bakanı: Abdulmunim Abdulhafız

Abdulmunim Abdulhafız Ekonomi ve Ticaret Bakanı: Basil Abdulaziz

Basil Abdulaziz Kadın İşleri Ofisi Yetkilisi: Aişe ed-Dibs

Bu yeni yapılanmanın Suriye için hangi değişimlere yol açacağı merakla bekleniyor.