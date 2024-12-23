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Suriye'deki Geçici Yönetimde Bakanlık Görev Dağılımı Belirlendi

Suriye'deki geçici yönetimde bakanlık görevleri belirlendi, yeni bakanlıkların kurulması da gündemde.

Yayın Tarihi: 23.12.2024 22:08
Güncelleme Tarihi: 23.12.2024 22:08
Suriye'deki Geçici Yönetimde Bakanlık Görev Dağılımı Belirlendi

Suriye'deki Geçici Hükümetin Bakanlık Görevleri Açıklandı

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından kurulan geçici hükümette bakanlıklarla ilgili atamalar büyük ölçüde tamamlandı. Geçici yönetim kaynaklarından alınan bilgilere göre, mevcut görev dağılımı belirlenmişken, ihtiyaçlar doğrultusunda yeni bakanlıkların da kurulabileceği ifade ediliyor.

Görev Dağılımı

Yeni yönetimdeki kritik görevlerin dağılımı şu şekilde belirlenmiştir:

  • Yönetimin Lideri: Ahmed Şara
  • Başbakan: Muhammed el-Beşir
  • Dışişleri Bakanı: Esaad Hasan Şeybani
  • İçişleri Bakanı: Muhammed Abdurrahman
  • Adalet Bakanı: Şadi el-Veysi
  • Enformasyon Bakanı: Muhammed Yakub el-Ömer
  • Sağlık Bakanı: Mahir Şara
  • Tarım ve Sulama Bakanı: Muhammed Taha el-Ahmed
  • Eğitim ve Öğretim Bakanı: Nezir Muhammed el-Kadiri
  • Yerel İdareler ve Hizmetler Bakanı: Muhammed Abdurrahman Muslim
  • Vakıflar Bakanı: Husam Hac Hüseyin
  • Yüksek Öğretim Bakanı: Abdulmunim Abdulhafız
  • Ekonomi ve Ticaret Bakanı: Basil Abdulaziz
  • Kadın İşleri Ofisi Yetkilisi: Aişe ed-Dibs

Bu yeni yapılanmanın Suriye için hangi değişimlere yol açacağı merakla bekleniyor.

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