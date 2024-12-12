Suriye'deki Mezze Havaalanı'nda Uyuşturucular İmha Edildi

Suriye'de Uyuşturucu İmhası: Mezze Havaalanı'ndaki Operasyon

Suriye'de Baas rejimini deviren gruplar, Şam'daki Mezze Askeri Havaalanı'nda ele geçirdikleri uyuşturucu maddeleri ve imalatında kullanılan ekipmanı imha etti. Yapılan operasyonda, devrik rejimin başlıca gelir kaynaklarından biri olan captagon maddesi bulundu.

Operasyon Detayları

İhale edilen uyuşturucu maddeler ve imalatında kullanılan teçhizat, yakılarak imha edildi. Captagon, 1960'larda Almanya'da tedavi amaçlı üretilen fakat 1986'da birçok ülkede yasaklanan bir ilaçtır. 1990'larda ise Bulgar suç çeteleri tarafından Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde imal edilmeye başlandı.

Esed Rejimi ve Uyuşturucu Ticareti

Esed rejimi, ülkeyi narko devlete çevirerek, uluslararası yaptırımların getirdiği ekonomik zorlukları aşmak için uyuşturucu üretimini başlıca gelir kaynağı haline dönüştürdü. 2011'deki gelişmeler ve Lübnan'daki siyasi çöküşle birlikte, bölgede captagon ticareti hız kazandı. İç savaş ve yaptırımların etkisiyle nakit sıkıntısı çeken rejim, uyuşturucu üretimini artırma yoluna gitti.

Küresel Pazar ve Gelir Kaynakları

Küresel captagon pazarının değeri yaklaşık 5,7 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Washington merkezli New Lines Institute, Esed rejiminin bu ticaretten 2020-2022 yılları arasında yıllık ortalama 2,4 milyar dolar elde ettiğini bildirdi. Bu gelir, Suriye'nin gayrisafi yurt içi hasılasının yaklaşık dörtte birine tekabül etmektedir.

İran Destekli Gruplara Destek

Uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen gelir, Hizbullah gibi İran destekli grupların finansmanını artırırken, Suriye'nin yasal ihracat gelirinin neredeyse iki katına ulaşılmasına neden olmaktadır. ABD'nin Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi, captagon imalatında Suriye'yi "küresel lider" olarak tanımlamaktadır. Bu maddenin %80'inin bu ülkede üretildiği ve devrik rejime büyük mali destek sağladığı bilinmektedir.

Suriye'de Baas rejimini deviren gruplar, başkent Şam'daki Mezze Askeri Havaalanı'nda ele geçirdikleri uyuşturucu maddeler ile imalatında kullanılan ekipmanı imha etti. Baas rejimini deviren gruplar, Şam'daki Mezze Askeri Havaanlanı'nda "captagon" olduğu tespit edilen uyuşturucu buldu. Uyuşturucu madde ile imalatında kullanılan teçhizat yakılarak imha edildi.

Suriye'de Baas rejimini deviren gruplar, başkent Şam'daki Mezze Askeri Havaalanı'nda ele geçirdikleri uyuşturucu maddeler ile imalatında kullanılan ekipmanı imha etti. Baas rejimini deviren gruplar, Şam'daki Mezze Askeri Havaanlanı'nda "captagon" olduğu tespit edilen uyuşturucu buldu. Uyuşturucu madde ile imalatında kullanılan teçhizat yakılarak imha edildi.