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Suriye'deki Suriyeli Mühendislerden Gençlere Teknoloji Desteği

Suriye'de düzenlenen konferansta, Amerika'daki Suriyeli mühendisler gençlerle bir araya gelerek yeni iş fırsatları oluşturmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 07.02.2025 22:10
Güncelleme Tarihi: 07.02.2025 22:14
Suriye'deki Suriyeli Mühendislerden Gençlere Teknoloji Desteği

Amerika'daki Suriyeli Mühendisler, Şam'da Genç Yeteneklerle Buluştu

Amerika'da yaşayan Suriyeli bilişim mühendisleri, Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen konferansta öğrenciler ve sektör çalışanlarıyla bir araya geldi. Silikon Vadisi'nde çalışan Suriyeli mühendislerin öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik, genç yeteneklerin uluslararası şirketlerle buluşması, yeni iş olanaklarının oluşturulması ve bilişim alanındaki güncel gelişmelerin paylaşılmasını amaçlıyor.

Bilgi ve Tecrübelerin Paylaşımı

Katılımcılar, Suriyeli mühendislerin bilgi ve tecrübelerini ülkelerine aktarmasının önemini vurguladı. Bu sayede bilişim sektörünün ülke ekonomisine katkı sağlaması bekleniyor. Etkinliğin organizatörlerinden İyad Yakup, etkinliğin Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından düzenlenen ilk teknoloji konferansı olduğunu ifade etti.

Yakup, "Suriye'deki teknoloji uzmanları, girişimciler ve öğrenciler, dünyanın farklı yerlerinden gelen Suriyeli meslektaşlarıyla en son teknolojik gelişmelere doğrudan erişim sağlayabilecek. Akademisyenler, şirket sahipleri, yatırımcılar ve öğrenciler, konferans kapsamında bir araya gelerek deneyimlerini paylaşma fırsatı bulacak," dedi.

Sürdürülebilir Ekosistem İçin Hedefler

Kendisi de 15 yıl önce ülkeden ayrıldığını söyleyen Yakup, "En iyi yapılabilecek şey, birbirimizi dinlemek, bilgi paylaşmak ve birlikte ilerlemek. Suriyeliler artık ülkelerine karşı daha fazla sorumluluk hissetmeli," diye konuştu.

25 Bin Yeni İş Fırsatı

Aynı zamanda Amerika'da bir şirketin yapay zeka departmanı başkanı olan Navar Şara, "Konferans için özel olarak Amerika'dan geldik. Akademisyenler, araştırmacılar ve teknoloji sektöründe çalışan uzmanlardan oluşan bir ekip olarak Suriye'deki öğrenciler, üniversiteler ve yerel yöneticilerle bir araya gelerek, gelecek 5 yıl içinde 25 bin iş fırsatı oluşturmayı amaçlıyoruz," dedi.

Şara, konferansın öğrencilere uygulamalı deneyim kazandırmanın yanı sıra, bilişim ve veri alanındaki şirketlerin akademik kurumlarla işbirliği yapmalarını hedeflediğini vurguladı. Konferansa katılan Rama Şakaki ise gönüllü olarak Suriye'de teknoloji ekosistemini güçlendirmeyi amaçladıklarını belirtti.

Geleceği Birlikte İnşa Etme Vizyonu

Şakaki, "Girişimciler ve yatırımcıları buluşturarak yapay zeka, bilişim sistemleri ve mühendislik alanlarında gençleri destekleyerek, teknoloji sektöründe sürdürülebilir bir gelecek inşa etmeyi amaçlıyoruz," şeklinde konuştu.

Amerika'da yaşayan Suriyeli bilişim mühendisleri, Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen...

Amerika'da yaşayan Suriyeli bilişim mühendisleri, Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen konferansta öğrenciler ve sektör çalışanlarıyla bir araya geldi.

Amerika'da yaşayan Suriyeli bilişim mühendisleri, Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen...

Amerika'da yaşayan Suriyeli bilişim mühendisleri, Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen konferansta öğrenciler ve sektör çalışanlarıyla bir araya geldi.

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