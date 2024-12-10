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Suriye'den Kurtulan 9 Lübnanlı Ülkelerine Dönüş Yaptı

Suriye'de Esed rejiminin hapishanelerinden kurtulan 9 Lübnanlı, ülkelerine geri döndü. İçişleri Bakanı Mevlevi, güvenlik durumunu değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 20:41
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 20:41
Suriye'den Kurtulan 9 Lübnanlı Ülkelerine Dönüş Yaptı

Suriye'den Kurtulan 9 Lübnanlı Ülkelerine Dönüş Yaptı

Suriye'de Beşşar Esed rejiminin hapishanelerinden kurtulan 9 Lübnanlının ülkeye ulaştığı bildirildi. Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İçişleri Bakanı Bessam Mevlevi, öncelikle ülkedeki güvenlik durumu ve Suriye ile sınır kapılarından yaşanan geçişler hakkında bir toplantı gerçekleştirdi.

Mevlevi, Suriye'deki gelişmelerin ardından Lübnan'a yönelik herhangi bir endişe verici göç olmadığını belirtirken, Lübnan’ın iç güvenliğini tehdit edebilecek gelişmelere karşı sınır bölgelerinde güvenlik güçlerinin görev başında olduğunu vurguladı.

Kurtulan 9 Lübnanlı hakkında bilgi veren Mevlevi, Lübnan'da oturumu olanların yanı sıra üçüncü bir ülkenin pasaportunu taşıyanların Suriye'den ülkeye girişlerine izin verilmemesi talimatı çıkardıklarını açıkladı. Mevlevi, devrik rejimin güvenlik mensuplarının Lübnan'a giremediğini ifade etti.

İki ülke arasındaki sınır kapılarının Lübnan ordusu tarafından kontrol edilerek kapalı tutulduğunu da ekleyen Mevlevi, aleyhinde yargı davası bulunan Suriyelilerin de ülkeye girişine izin verilmediğini belirtti.

Esed Rejiminin İşkence Merkezi Sednaya

Uluslararası kuruluşların yayımladığı raporlara göre, başkent Şam'a 30 kilometre mesafede yer alan Sednaya Askeri Hapishanesi, iç savaşın patlak vermesinin ardından rejim karşıtı göstericilerin tutulduğu bir merkez haline geldi. Raporlara göre, burada alıkonulan binlerce kişinin öldürülmesi, sistematik ve sessiz bir şekilde düzenleniyor.

Raporda, Esed rejiminin cezaevlerinde “toplu idamlar” ile yargısız infazlar gerçekleştirdiği belirtiliyor. 2011 ile 2015 yılları arasında her hafta veya iki haftada bir yaklaşık 50 kişinin asıldığı bildiriliyor. Bunun yanı sıra, Sednaya'da tutulan kişilerin insanlık dışı koşullarda ve işkenceye maruz bırakıldığı, gıda, su, ilaç ve tıbbi bakım gibi ihtiyaçlarından mahrum bırakıldığı da örtüşmektedir.

Uluslararası Af Örgütü'nün 2017'deki araştırması, Sednaya'da işlenen cinayet ve işkencelerin, Suriye'deki sivil nüfusa yönelik yaygın ve sistematik bir saldırının parçası olduğunu, rejim politikalarının insanlığa karşı suç teşkil ettiğini ortaya koymuştur.

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