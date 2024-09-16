Suriye'den Türkiye'ye Geçmeye Çalışan 6 Kişi Yakalandı

Suriye'den Yasa Dışı Geçişte Yakalanan 6 Kişi

Türkiye'nin Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den yasa dışı yollarla Türk topraklarına geçmeye çalışan toplamda 6 bireyin yakalandığını duyurdu. Bu kişilerden birinin PKK/KCK terör örgütü üyesi olduğu belirlendi.

Hudut Güvenliği İçin Süregelen Mücadele

Bakanlık, sosyal medya hesapları aracılığıyla kamuoyunu bilgilendirdi. Açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 şahıs, hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.

Hukuki Süreç Başlatılacak

Yakalanan bireyler hakkında gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağı bilgisi verildi. Bu tür yakalamalar, Türkiye'nin sınır güvenliği ve terörle mücadele çabalarının bir parçasını oluşturuyor.