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Suriye Devriminin Sembolleri: 'Doktor Kaçtı' Duvar Yazısıyla Hikaye Tamamlandı

14 yıl önce devrimin başlangıcını simgeleyen yazı, gençlerin hikayesinin sonunu 'Doktor kaçtı' yazısıyla tarihe kazıdı.

Yayın Tarihi: 27.12.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 27.12.2024 11:08
Suriye Devriminin Sembolleri: 'Doktor Kaçtı' Duvar Yazısıyla Hikaye Tamamlandı

Gençlerin Duvar Yazısı ile Devrimin Fitili Ateşlendi

2011 yılında, Suriye'nin Dera ilinde gençler, okullarının duvarına yazdıkları "Ey doktor (Beşşar Esed) şimdi sıra sende" ifadesiyle halk hareketlerinin başlamasına öncülük ettiler. Yaklaşık 14 yıl sonra, aynı duvarda bu kez "Doktor kaçtı" yazarak tarih sahnesinde yerlerini aldılar.

Devlet Güvenlik Birimleri ve İlk Gözaltılar

Hapisten çıkan gençler, Suriye'nin iç savaş sürecinde Esed rejiminin yoğun saldırıları sonucu İdlib'e kaçmak zorunda kaldı. 8 Aralık'ta Baas rejiminin devrilmesinin ardından evlerine dönen gençler, geçmişi hatırlamak için tekrar o duvarda bir mesaj bıraktı. Muaviye Sayasna, "Aradan 14 yıl geçti, katil rejim düştü." diyerek değişimi simgelerken, o günleri unutmadıklarını vurguladı.

İşkence ve Baskılar

Sayasna, "Siyasi Güvenlik Şubesi'nde 45 gün kaldık. Gördüğümüz işkence yöntemleri anlatılabilir gibi değildi." sözleriyle, o dönemde yaşadıkları travmayı aktardı. Gençler, sokaklarda yapılan gösterilere katıldıklarında, "Hapisten çıktık, herkes çocukları bekliyordu. Sonrasında biz de gösterilere katıldık." diyerek ait oldukları halk hareketine dönme sürecini ifade etti.

Zafer ve Gelecek Umudu

Sayasna, devrimin getirdiği değişimle ilgili olarak, "Asla pişman değiliz, katil bir rejimi bitirdik." sözleriyle, bu yolculuğun değerini ve anlamını anlattı. Yıllar sonra, özgürlük için verdikleri mücadelenin meyvesini aldıklarını belirterek, vanada yaşanan acılarının unutulmaması gerektiğini vurguladı.

Baas Rejiminin Karanlık Yüzü

Baas rejiminin yıkılması sonrasında Sednaya Hapishanesi’nde yaşanan kayıpları anımsatan Sayasna, "Halen aileler çocuklarının cesetlerini arıyor." diyerek bu trajik durumu gözler önüne serdi.

Özgürlüğün Bedeli

"İnsanlar çok korkuyordu, zaferin bedelini kanlarımızla ödedik. Çok sayıda kişiyi kaybettik ama rejim düşene kadar pes etmedik." diyerek ödedikleri bedeli dile getiren gençler, Suriye'nin geleceği için umutlarını kaybetmemiş durumda. Ayrıca, eski sorgulandıkları yerde özgürce oturmanın verdiği mutluluğu da paylaştılar.

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