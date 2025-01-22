Suriye Dışişleri Bakanı: 'Kadınlar Geleceğin Temel Taşı Olmalı'

Dışişleri Bakanı Şeybani'den Kadınlara Önemli Mesaj

Suriye'nin yeni Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu kapsamında yaptığı konuşmada Suriye'nin geleceğinde kadınların kritik bir rol üstlenmesi gerektiğini belirtti.

Suriye Halkının Beklentileri

Şeybani, Suriye'nin yeniden halkına ait olduğunu vurgulayarak, “Halkımızın geleceğe dair birçok beklentisi ve umudu var.” ifadelerini kullandı. Esad rejimi döneminde yaşanan ağır kayıplara da değinen Şeybani, “Yaklaşık 1 milyon insan bu rejim tarafından hayatını kaybetti.” dedi.

Kadınların Rolü

Son 14 yılı zorluklarla geçiren Suriyeli kadınların, ülke geleceğinde aktif bir rol alacaklarını ifade eden Şeybani, “Kadınlar, Suriye'nin geleceğinin bir parçası olmalı. Bu süreçteki rollerini garanti ediyorum.” şeklinde konuştu.

Ekonomik Fırsatlar

Suriye'nin büyük bir ekonomik potansiyele sahip olduğunu anlatan Şeybani, “Ülkemizin turizm ve insan kaynakları gibi ekonomik açıdan zenginlikleri mevcut.” dedi. Ayrıca, Suriye'nin eğitim sistemi üzerinde durarak, “Eğitim geleceğimizi belirleyecek, bu nedenle bu alana yatırım yapmalıyız.” ifadelerine yer verdi.

Yaptırımlar ve İstikrar

Ekonomik yaptırımların Suriye halkı üzerindeki zorlayıcı etkilerine değinen Şeybani, “Suriye’nin istikrarı için kilit nokta, ekonomik yaptırımların kaldırılmasıdır.” şeklinde konuştu.

Uluslararası İlişkiler

Suriye'nin barış içinde yaşanacak bir ülke olması gerektiğini belirten Şeybani, “Dünya, Suriye’nin güvenli ve istikrarlı olmasını istiyor.” ifadesini kullandı.

Yeni Bir Başlangıç

Son olarak, Suriye'nin hukukun üstünlüğüne odaklanma taahhüdünde bulunan Şeybani, “Uluslararası toplum, istikrarlı bir Suriye görmek istiyorsa, ülkemizin kalkınmasına yardımcı olmalıdır.” dedi. “Önce Suriye.” mesajıyla konuşmasını sonlandırdı.