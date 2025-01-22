Suriye Dışişleri Bakanı'ndan Kürtlere Destek Açıklaması

Suriye Dışişleri Bakanı'ndan Önemli Açıklama

Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Suriye'deki Kürtlerin geçmişte Beşşar Esed rejimi tarafından zulme uğradığını belirtti. Şeybani, "Herkesin eşitliği ve adaleti hissettiği bir ülke inşa etmek için çalışacağız," ifadelerini kullandı.

Kürtlerin Önemi Vurgulandı

Yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Şeybani, sosyal medya platformu X üzerinden Kürtçe ve Arapça yayınladığı açıklamalarda, "Suriye'deki Kürtler, Suriye halkının çeşitliliğine güzellik ve parlaklık katıyor" görüşünü dile getirdi. Bu mesajı ile birlikte, Suriye'deki Kürt toplumunun geçmişte yaşadığı zulme dikkat çekerek, adalet ve eşitlik hedeflerine olan bağlılıklarını vurguladı.