Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Ceble Saldırısını Kınadı

Bakan, X hesabında yaptığı paylaşımda, Suriye halkının iradesini kırma çabalarıyla gizli ve açık savaşlarla karşı karşıya kalındığını, bu girişimlerin ise başarısız olduğunu vurguladı. Beşşar Esed rejiminin düşmesinin ardından, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın önderliğinde, güvenlik, istikrar ve toplumsal barışı pekiştiren akılcı adımlar atıldığını söyledi.

Şeybani, "Suriye halkı, 50 yılı aşkın bir süredir maruz kaldığı dışlanma ve otoriter yönetimin ardından, ülkesinin yönetimini yeniden ele aldı" dedi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü'nden Açıklama

Suriye Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Hasan Abdulgani, Ceble'deki saldırının ardından yapılan operasyonlar hakkında Suriye Haber Ajansı SANA'ya değerlendirme yaptı. Abdulgani, "Durum tamamen kontrol altındadır, operasyonlar planlandığı gibi hassasiyetle yürütülmektedir ve endişeye mahal yoktur" şeklinde konuştu.