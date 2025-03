Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Ceble Saldırısını Kınadı

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, devrik rejim güçlerinin dün Lazkiye'nin Ceble ilçesinde gerçekleştirdiği saldırıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Şeybani, bu durumun her Suriyeli ailenin tüm varlıklarını feda ettiği bir süreçte yaşandığını belirterek, "Her Suriyeli aile bu an için sahip olduğu her şeyi feda etti ve dün yaşananlar, halkın kendisiyle özdeşleşen bir orduya sahip ülkede asla başarılı olamaz"

Bakan, X hesabında yaptığı paylaşımda, Suriye halkının iradesini kırma çabalarıyla gizli ve açık savaşlarla karşı karşıya kalındığını, bu girişimlerin ise başarısız olduğunu vurguladı. Beşşar Esed rejiminin düşmesinin ardından, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın önderliğinde, güvenlik, istikrar ve toplumsal barışı pekiştiren akılcı adımlar atıldığını söyledi.

Şeybani, "Suriye halkı, 50 yılı aşkın bir süredir maruz kaldığı dışlanma ve otoriter yönetimin ardından, ülkesinin yönetimini yeniden ele aldı" dedi.

Savunma Bakanlığı Sözcüsü'nden Açıklama

Suriye Savunma Bakanlığı Sözcüsü Albay Hasan Abdulgani, Ceble'deki saldırının ardından yapılan operasyonlar hakkında Suriye Haber Ajansı SANA'ya değerlendirme yaptı. Abdulgani, "Durum tamamen kontrol altındadır, operasyonlar planlandığı gibi hassasiyetle yürütülmektedir ve endişeye mahal yoktur" şeklinde konuştu.

Bakanlık Sözcüsü, devlete silah teslim etmeyi reddedenlerin kesin ve tavizsiz bir karşılık göreceğini belirtti. Devrik rejim güçlerinin Ceble ilçesinde düzenlediği saldırıda en az 11 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmesi

Saldırının ardından Suriye ordusunun, tank, zırhlı personel taşıyıcı ve çok namlulu roketatar gibi ağır silahlarla donatılmış yüzlerce araçtan oluşan takviye birliklerini Lazkiye ve Tartus illerine sevk ettiği öğrenildi.