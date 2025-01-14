Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Türkiye'yi Ziyaret Edecek

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek. Görüşmelerin detayları belirli oldu.

Yayın Tarihi: 14.01.2025 19:54
Güncelleme Tarihi: 14.01.2025 19:54
Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Türkiye'yi Ziyaret Edecek

Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, yarın Türkiye'ye resmi bir ziyarette bulunacak. Bu kapsamda, Şeybani ve beraberindeki üst düzey heyet, Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından belirlenen program çerçevesinde önemli görüşmelere imza atacak.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ziyarete ilişkin detaylar paylaşılırken, Sayın Bakan Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın gibi üst düzey yetkililerin Suriyeli muhataplarıyla bir toplantı gerçekleştirmesi öngörülüyor.

Bu ziyaret, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimi açısından büyük önem taşıyor ve olası işbirliklerini değerlendirmek için kritik bir fırsat sunuyor.

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