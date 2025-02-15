Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani: Yaptırımlar Kaldırılmalı

Suriye Dışişleri Bakanı Şeybani, Münih Güvenlik Konferansı'nda konuştu

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, 61. Münih Güvenlik Konferansı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Şeybani, Suriye’ye uygulanan yaptırımların kaldırılması gerektiğini belirterek, "ABD ve Avrupa Birliği'nden gelen istisnaları kabul edemeyiz ve bunlardan memnun olamayız. Asıl yapılması gereken, yaptırımların kaldırılması ve Suriye halkının önünün açılmasıdır." dedi.

Şam İçin Yeni Bir Şafak: Beklentiler

Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025)'nde meydana gelen "Şam İçin Yeni Bir Şafak: Suriye'nin Geçiş Sürecine Dair Beklentiler" panelinde konuşan Şeybani, ülkesindeki güncel duruma dair bilgiler paylaştı.

“Hükümetimizi mezhepsel gruplara ayırmayacağız” diyen Şeybani, atamaların ülkede liyakat ve ulusal çıkarlar doğrultusunda yapılacağını vurguladı. Ayrıca, Suriye halkının ulusal kimliğini temellendirerek kendini temsil etme yetkinliğinin de tüm dünyayı şaşırtacağını ifade etti.

Yaptırımların Durumu ve Ekonomi

Şeybani, Beşşar Esed yönetimi döneminde uygulanan yaptırımları hatırlatarak, bu yaptırımların rejimin devrilmesi ile geçerliliğini yitirdiği için "yasa dışı" olduğunu öne sürdü. Yaptırımların kaldırılması çağrısını yineleyerek, "Asıl yapılması gereken, yaptırımları kaldırmak ve Suriye halkının önünü açmak." dedi.

Ülkesinin yeniden inşası sürecinde, ekonomi, sağlık ve eğitim gibi sektörlerin ayağa kaldırılması için uluslararası toplumun önemli destekler sunması gerektiğini belirten Şeybani, aksi halde Suriye'deki yaşam standartlarının iyileştirilmesinde zorluklar yaşayacaklarını ifade etti.

ABD ile İlişkiler

Şeybani, ülkesi ile ABD'nin ortak çıkarlara sahip olduğunu ve birçok alanda uzlaşma sağlanabileceğini aktarırken, "Suriye'nin istikrarı ve güvenliği hem ABD'nin hem de tüm dünyanın çıkarına. ABD ile iyi ilişkiler kurmayı umuyoruz." dedi.