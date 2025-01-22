Suriye Dışişleri Bakanlığı'ndan Kartalkaya Yangınına Taziye Mesajı

Suriye'deki yeni yönetimin Dışişleri Bakanlığı, Kartalkaya Kayak Merkezi'nde bulunan Grand Kartal Otel'de meydana gelen yangında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Yeni yönetimin Dışişleri Bakanlığı'nın X platformundaki hesabından Türkçe ve Arapça olarak paylaşılan taziye mesajında Kartalkaya'da 76 kişinin yaşamını yitirdiği faciadan "derin üzüntü" duyulduğu ifade edildi.

Mesajda, "Kederli ailelere, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diliyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyoruz. Kardeş Türk halkı, her zaman en zor anlarımızda yanımızda olmuş ve bizi desteklemiştir. Bugün ve yarın, Suriyeliler de Türk kardeşlerinin yanındadır ve bu zor dönemi en kısa sürede atlatmalarını dilemektedir." ifadelerine yer verildi.