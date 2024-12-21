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Suriye Dürzileri Sednaya'da Ölen Yakınları İçin Gıyabi Cenaze Töreni Düzenledi

Şam'daki Dürziler, Sednaya Hapishanesi'nde ölen yakınları için gıyabi cenaze töreni ve protesto düzenledi.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 21:07
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 21:12
Suriye Dürzileri Sednaya'da Ölen Yakınları İçin Gıyabi Cenaze Töreni Düzenledi

Suriye'nin başkenti Şam'da yaşayan Dürziler, Sednaya Hapishanesi'nde hayatını kaybeden yakınları için gıyabi cenaze töreni gerçekleştirdi. Yıllardır Esed rejiminin işkence merkezi olarak kabul edilen Sednaya'dan gelen acı haberlerin ardından, Dürzi topluluğu Cereme yerleşim bölgesinde bir araya geldi.

Ellerinde sevdiklerinin fotoğraflarını taşıyan kalabalık, gıyabi cenaze töreninin yanı sıra protesto gösterisi de düzenleyerek rejimi bir kez daha kınadı. Devrik Baas rejiminin Savunma Bakanlığına bağlı hapishanelerde sistematik işkenceler sonucu ölen on binlerce kişinin acısını paylaşan grup, yakınlarının unutulmadığını haykırdı.

Sednaya Hapishanesi'nde alıkonulan binlerce kişinin yaşadığı vahşi muamele ve işkencelerin kayıtları, Suriye'ye dair karanlık bir tablo çizmektedir. Bu olay, sadece Dürzi topluluğunu değil, tüm Suriye halkını derinden etkileyen bir travmayı sembolize ediyor.

Suriye'nin başkenti Şam'da yaşayan Dürziler, Sednaya Hapishanesi'nde öldüğü ortaya çıkan...

Suriye'nin başkenti Şam'da yaşayan Dürziler, Sednaya Hapishanesi'nde öldüğü ortaya çıkan yakınlarının fotoğraflarını taşıyarak gösteri yürüyüşü düzenledi.

Suriye'nin başkenti Şam'da yaşayan Dürziler, Sednaya Hapishanesi'nde öldüğü ortaya çıkan...

Suriye'nin başkenti Şam'da yaşayan Dürziler, Sednaya Hapishanesi'nde öldüğü ortaya çıkan yakınlarının fotoğraflarını taşıyarak gösteri yürüyüşü düzenledi.

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