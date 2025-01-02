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Suriye Eğitim Müfredatında Devrik Esed Rejimi İçin Değişiklikler Yapılıyor

Suriye geçici hükümeti, müfredattan devrik Esed rejimini öven içerikleri çıkarıyor ve yeni düzenlemeler yapıyor.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 22:54
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 22:54
Suriye Eğitim Müfredatında Devrik Esed Rejimi İçin Değişiklikler Yapılıyor

Suriye Eğitim Müfredatı Yeniden Düzenleniyor

Suriye geçici hükümeti, devrik Esed rejimini öven içeriklerin eğitim öğretim müfredatından çıkarılması için yoğun çalışmalar yürütüyor. Suriye Haber Ajansının (SANA) aktardığına göre, yeni yönetimin Eğitim Bakanı Nazir el-Kadri, okullarda uygulanan müfredatta yapılmakta olan değişikliklerle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Müfredattaki Değişiklikler ve Yeni Talimatlar

Eğitim Bakanı Kadri, müfredattan devrik Esed rejimini öven içeriklerin kaldırılması talimatını verdiklerini ve tüm ders kitaplarında rejim bayrağı yerine devrim bayrağı görsellerinin kullanılmaya başlandığını duyurdu.

Doğru Bilgilendirme Sorumluluğu

Kadri, gerekli düzenlemeler tamamlanana kadar müfredatın mevcut haliyle devam edeceğini belirtti. Ayrıca, yapılan değişikliklerin yalnızca Esad rejiminin İslam Eğitimi müfredatında yer alan bazı yanlış bilgilerin düzeltilmesiyle ilgili olduğunu ifade etti. Örneğin, bazı Kur’an ayetlerinin yanlış yorumlanmasının önüne geçmek için, tüm eğitim seviyelerinde tefsir kitaplarında yer alan doğru açıklamalara dayalı bir sistemin benimseyeceğini sözlerine ekledi.

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