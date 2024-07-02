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Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı'ndan Türk bayrağı açıklaması!

CNN Türk canlı yayınına katılan Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı Mustafa, Suriye'nin kuzeyindeki gelişmeler hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 02.07.2024 13:23
Güncelleme Tarihi: 02.07.2024 13:23
Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı'ndan Türk bayrağı açıklaması!

Mustafa, Türkiye'ye verilen zararların Suriyelilere de olumsuz etkiler yarattığını vurguladı. "Ortada bir provokasyon var. Suriye'deki olayları Türkiye'ye, Türkiye'deki olayları Suriye'ye taşımak doğru değil. Suriye'de yaşananların hesabını biz göreceğiz. Türkiye'de kanuna karşı gelen eylemlerin hesabını ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti zaten görüyor." dedi.

Suriyelilerin Türkiye'de misafir olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına uyması gerektiğini belirten Mustafa, "Türkiye ile yüzlerce yıldır süregelen birliğimiz var." ifadesini kullandı.

Mustafa, Suriye'de çözümün zaman alabileceğini ancak son amaçlarının bölgeyi Türkiye ile birlikte güvenli hale getirip Suriyeli sığınmacıların kendi ülkelerine dönmelerini sağlamak olduğunu vurguladı. Provokasyonların olumsuz sonuçlar doğurduğunu ifade eden Mustafa, "Kanunlara uymayan ve toplumsal huzuru bozan kişilere Türkiye Devleti zaten cezasını verip Suriye'ye deport ediyor." şeklinde konuştu.

SURİYE HALKINA ÇAĞRI

Mustafa, Suriye halkına itidal çağrısında bulunarak, "Türkiye 'nin geleceğine, milli güvenliğine ve istikrarlı bir Suriye yaratmak için aramızdaki ittifaka zarar vermek isteyenlere fırsat vermeyelim." dedi. Bir Türkmen olarak yaşananlardan üzüntü duyduğunu ifade eden Mustafa, şunları kaydetti:

"Türk bayrağı Türk milleti için nasıl kutsalsa bizim için de kutsaldır. Mehmetçik Suriye'de teröristlere karşı bu sancağın altında mücadele etti. Bizim nasıl devrim bayrağımız varsa Türk bayrağı da bizim için aynı değerdedir. Suriye'deki provokasyonları Türkiye'ye taşımamamız lazım."

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