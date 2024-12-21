Suriye Geçici Hükümeti Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani Atandı

Suriye Geçici Hükümetinin Yeni Dışişleri Bakanı

Suriye geçici hükümeti, Dışişleri Bakanlığı görevine Esaad Hasan Şeybani'yi atadı. Bu atama, Suriye'de Baas rejimini devirmeyi hedefleyen Askeri Operasyonlar Komutanlığı tarafından duyuruldu.

Şeybani’nin Geçmişi ve Yetkililik Alanları

İdlib'deki sivil idarenin Siyasi İşler Başkanlığı görevini de yürütmekte olan Şeybani, uluslararası ilişkiler ve Birleşmiş Milletler ve çeşitli yardım kuruluşlarıyla olan etkileşimlerden sorumlu olarak görev yapıyordu.

Eğitim ve Aktivizm Geçmişi

1987 yılında Haseke'de dünyaya gelen Şeybani, ailevi nedenlerle taşındığı başkentte 2009 yılında Şam Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu. 2011 yılında, Suriye'de özgürlük talepleriyle başlayan halk hareketlerine katılmasıyla birlikte siyasi mücadeleye aktif bir şekilde dahil oldu.