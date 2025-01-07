Suriye Geçici Hükümeti Dışişleri Bakanı: 'Esed Rejimi Şantajı Müzakere Konusu Yaptı'

Suriye Geçici Hükümeti Dışişleri Bakanı Açıklamalarda Bulundu

Suriye Geçici Hükmeti'nin Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani, devrik Baas rejiminin dış politikasında şantaj ve tehlikeler yaratarak bunları müzakere konusu haline getirdiğini belirtti. Şeybani, Ürdün’ün başkenti Amman’da gerçekleştirilen basın toplantısında, Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile yaptığı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

Yeni Durum ve Tehditler

Şeybani, "Suriye'deki yeni durum, Ürdün'ü tehdit eden, başta Captagon kaçakçılığı olmak üzere, tehditleri ortadan kaldırdı." diyerek, iki ülke arasındaki iş birliğinin sürdürülebilir olmasının önemine değindi.

Ulusal Diyalog İhtiyacı

Suriye'nin dış politikasının değişeceğini vurgulayan Şeybani, ulusal diyalog konferansının Suriye halkını kapsayıcı şekilde temsil edecek genişletilmiş bir hazırlık komitesinin kurulmasına karar verildiğini aktardı. "Ulusal diyalogun, Suriye halkının iradesini yansıtmasını arzu ediyoruz" şeklinde konuştu.

Yaptırımlar ve Destek Talepleri

Esed rejiminin ortadan kalkmasına rağmen devam eden yaptırımlara dikkat çeken Şeybani, "Yaptırımlar hala Suriye halkını hedef alıyor ve toparlanmasını engelliyor. ABD Hazine Bakanlığı'nın yaptırımlar konusundaki kararı bir rahatlama sağladı, ancak yaptırımların tamamen kaldırılmasını bekliyoruz" dedi.

Suriye’ye Destek ve İş Birliği

Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi, "Yeni Suriye yönetimi ağır bir yük taşıyor ve görevlerinde onlara yardım etmeliyiz" diyerek, Ürdün'ün Suriye'ye derhal elektrik sağlamaya hazır olduğunu belirtti. İki ülke arasında güvenlik, enerji ve diğer alanlarda ortak komitelerin oluşturulacağı bilgisini de paylaştı.

Görüşmelere Katılan İsimler

Görüşmelere, Ürdün tarafında Genelkurmay Başkanı Yusuf Huneyti, İstihbarat Müdürü Ahmed Husni ve Enerji ve Maden Kaynakları Bakanı Salih Ali Hamid el-Harabşe katılırken, Suriye tarafından ise Savunma Bakanı Tümgeneral Murhef Ebu Kasra, Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Gıyas Diyab, Elektrik Bakanı Ömer Şakruk ve Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Enes Hattab yer aldı.