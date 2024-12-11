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Suriye Geçici Yönetimi İstikrar ve Temel Hizmetlere Odaklanıyor

Suriye'de kurulan geçici yönetim, istikrar sağlama ve temel hizmet sunma önceliğine sahip olacak.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 11:18
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 11:18
Suriye Geçici Yönetimi İstikrar ve Temel Hizmetlere Odaklanıyor

Suriye Geçici Yönetimi'nin Öncelikleri

Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından kurulan geçici yönetimin öncelikli hedefi, istikrar sağlamak ve halkın temel hizmetlere erişimini mümkün kılmak olacak.

Muhammed el-Beşir'in Açıklamaları

Suriye Haber Ajansı (SANA) tarafından yayımlanan haberde, İdlib bölgesinde görev yapan sivil yönetimin başındaki Muhammed el-Beşir, geçici yönetimin Mart 2025'e kadar iş başında olacağını duyurdu. Beşir, devrilmiş Baas rejiminin son Başbakanı Muhammed Gazi el-Celali ile yaptığı görüşme sonrası, geçici yönetime bu süre zarfında başkanlık edecek.

Güvenlik ve Temel Hizmetler

Beşir, geçici yönetim olarak güvenliğin sağlanması, istikrarın korunması ve halka temel hizmetlerin sunulması gibi kritik görevlere öncelik vereceklerini belirtti.

Suriye'deki Güncel Gelişmeler

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşşar Esed güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı. Grupların, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi büyük illerde üstünlük kurduğu bildirildi.

7 Aralık'ta başkent Şam'a girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle, rejim kontrolü kaybederek çökmüştü. Baas Partisi'nin 61 yıllık iktidarı sona ererken, Esed başkenti terk etti.

Özgürlük Şafağı Operasyonu

Aralık ayının başında, Suriye Milli Ordusu, Özgürlük Şafağı Operasyonu'nun ilk gününde Tel Rıfat ilçe merkezini PKK/YPG'den kurtardı. Operasyonun devamında Münbiç ilçesinin de kurtarılmasıyla, Fırat Nehri'nin batısındaki terör yuvası bölge temizlenmiş oldu.

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